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Oyun karavanı kimsesiz ve engelli çocuklar için yola çıktı

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kimsesiz ve engelli çocuklar için oyun karavanı gönderdi

19 Mayıs 2018 20:29

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki kimsesiz ve engelli çocuklar için oyun karavanı gönderdi. Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Çocuklarımıza bu geleneksel oyunları öğretmiş olacağız”dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları, Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen oyun tırı, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı\'ndan uğurlandı.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kimsesiz engelli ve ilköğretim çocuklarını hem eğlendirmek hem de geleneksel oyunları öğretmek için yola çıkan oyun tırı, çocukların zamanlarını verimli bir şekilde geçirmesini sağlayacak.

Oyun tırının animasyon oyunları, ilk yardım eğitimleri, oyun müsabakaları, palyaço, boyama kitabı ve kalemleri, şişme oyun alanları, sinema ve animasyon gösterileri, seksek, ip atlama, çember çevirme halat çekmece, mendil kapmaca, şapka, ayakkabı, tişört, geleneksel sokak yarışma oyunları ve binlerce oyuncağı  dağıtacağı öğrenildi.

Çocuklar için 7 ayrı şehirde, iki gün sürecek olan Oyun Karavan tırı Ümraniye Santral Etkinlik Alanından uğurlandı.

“ÇOCUKLARIMIZA BU GELENEKSEL OYUNLARI ÖĞRETMİŞ OLACAĞIZ”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,” Bunu 2’inci defa yapıyoruz. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığıve Ümraniye Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşen bir etkinlik. Bu tır Güneydoğu vilayetlerimize gidiyor ve orada çocuklara, geleneksel çocuk oyunlarını öğretiyor. Geçmişi yaşamaktan dolayı aileler ve çocuklar çok mutlu. Çocuklarımıza bu geleneksel oyunları öğretmiş olacağız” şeklinde konuştu.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

 

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