Oyun karakterini çalandan şikayetçi oldu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polise başvuran 18 yaşındaki Muhammet K., internet üzerinden online oyunda karakterinin çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Erzurum\'da yaşayan Muhammet K., geçen 12 Aralık\'ta polise başvurarak internet üzerinden online oyunda karakterinin çalındığını iddia etti. Muhammet K., oyun karakterini çalan kişinin bulunmasını isteyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince \'Bilişim sistemini engelleme, verileri yok etme veya değiştirme\' suçundan soruşturma başlatıldı.