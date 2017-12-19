Oyun Bitti: Elvan Alpay’ın tuvalleri, sanatseverleri yeni bir oyuna davet ediyor

Sanatçı Elvan Alpay’ın “Oyun Bitti/Hadi Oynayalım” isimli resim sergisi, İstanbul Karaköy’deki Galeri Nev’de sanatseverlerle buluştu. Sanatçının son dönemde ürettiği 12 tuvale ev sahipliği yapan sergi, 27 Ocak’a kadar açık kalacak.

Marmara Üniversitesi mezunu Alpay'ın üslubunun belkemiği olan renkli çiçek ve hayvan desenleri tuval yüzeyinin arka fonunu oluşturuyor. Polyester film üzerine akrilik ile yapılan çiçek ve yaprak motifleri ise sanatçının daha önceki çalışmalarında tuval üzerinde katmanlar halinde bir araya gelirken, tuval yüzeyinin dışına baharda coşup açan bitkiler gibi taşıyor. Desenlerin adeta hem gizlenip hem belirdiği tuval yüzeyi, masalsı bir bitki örtüsünde yaşamlarını sürdüren arı kuşu ve kurbağaların oyun alanlarını oluşturuyor.

Alpay, 2014 yılında Galeri Nev İstanbul’da gerçekleştirdiği Biophilia II isimli sergisinde kurguladığı gerçek üstü doğa evrenini dönüştürerek, galeri alanında yarattığı ekosisteme üç boyutluluk ekleyerek ortaya koyuyor.

Serginin başlığı Oyun Bitti/ Hadi Oynayalım ifadesi, seyircilere doğanın renkli, iyileştirici ve rahatlatıcı yanlarını hatırlatan bir vaha sunarken, aynı zamanda içinde bulunduğumuz sosyal ve politik düzene ince bir göndermede bulunuyor. Sonsuz tökezlemelerle ilerleyen bu düzenin artık bir sonunun gelmesi ve o sondan daha insancıl bir başlangıca gidilmesi temennisini ifade ediyor.