-OYU PUSULASINDA SIRALAMA DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının 1. sırasında AK Parti, 3. sırasında CHP, 10. sırasında MHP yer alacak. Seçime katılacak 24 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapılmış ve siyasi partilerin yerleri belirlenmişti. Ancak, kura çekimine katılan ve oy pusulasında yerleri belirlenen 6 siyasi parti, dün seçime katılmayacaklarını YSK'ya bildirdiler. Seçime katılmayacaklarını bildiren Bağımsız Türkiye Partisi, Alternatif Parti, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Halkın Yükselişi Partisi ve Türkiye Partisinin oy pusulasından çıkarılması nedeniyle siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinde de sağdan sola doğru kaydırma yapılacak. Kurada 4. sırayı çeken CHP'nin yeri 3. sıraya, 12. sırayı çeken MHP'nin yeri 10. sıraya kaydırılacak. Buna göre, yeni oy pusulasında partilerin sırası şöyle olacak: 1- Adalet ve Kalkınma Partisi 2- Demokrat Parti 3- Cumhuriyet Halk Partisi 4- Emek Partisi 5- Millet Partisi 6- Liberal Demokrat Parti 7- Saadet Partisi 8- Hak ve Eşitlik Partisi 9- Halkın Sesi Partisi 10- Milliyetçi Hareket Partisi 11- Özgürlük ve Dayanışma Partisi 12- Yurt Parti 13- Doğru Yol Partisi 14- Hak ve Özgürlükler Partisi 15- Türkiye Komünist Partisi 16- Milliyetçi Muhafazakar Parti 17- Büyük Birlik Partisi 18- Demokratik Sol Parti'' Tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına 2 Mayıs Pazartesi günü başlanacak. -LİSTELER İNCELEMEDE- YSK, siyasi partilerin dün getirdikleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri ile bağımsız milletvekili adaylığı için yapılan başvuruları bugünden itibaren incelenmeye başlayacak. Kurul, milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerini 18 Nisan Pazartesi günü tamamlayacak ve listeleri ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderecek. Milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanacak. YSK, kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere 28 Nisan Perşembe günü gönderecek. Kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar 29 Nisan Cuma günü Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.