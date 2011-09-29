Oynamak için girdiler, çıkamadılar

T24

Aniden minibüsten duman geldiğini fark eden işçiler, çocukları kurtarmak için minibüsün yanına koştuklarında kapıyı açmak isterken alevler yükseldi.Alevlerin arasında kalan 2 çocuk, yanarak can verdi. Polis, hurdaya dönen minibüste inceleme yapıyor.Olayı gören tarım işçilerinden Mesut Ertek (38), havuç hasadı yaptıkları sırada eve gitmeye hazırlanırken, çocukların minibüse bindiğini söyledi.Bir süre sonra bir kadının alevlerin yükselmesini fark etmesi üzerine minibüsün yanına koştuklarını ancak minibüsün kapısını açmaya çalışırken alevlerin birden yükseldiğini ifade eden Ertek, ''Bunun üzerine su borularıyla minibüsü söndürmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Muhtemelen çocuklar da dumandan zehirlenerek öldü'' diye konuştu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.