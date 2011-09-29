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Yaşam

Oynamak için girdiler, çıkamadılar

Konya'da 2 kız çocuğu, oynadıkları minibüste yanarak can verdi.

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Annelerinin tarım işçiliği yaptığı merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'ndeki tarlaya gelen teyze çocukları 5 yaşlarındaki Büşra Akgül ile Ayşe Yıldırım, havuç tarlasının yanındaki boş arazide park halinde bulunan 42 TG 746 plakalı minibüse bindi.

Aniden minibüsten duman geldiğini fark eden işçiler, çocukları kurtarmak için minibüsün yanına koştuklarında kapıyı açmak isterken alevler yükseldi. 



Alevlerin arasında kalan 2 çocuk, yanarak can verdi. Polis, hurdaya dönen minibüste inceleme yapıyor.

Olayı gören tarım işçilerinden Mesut Ertek (38), havuç hasadı yaptıkları sırada eve gitmeye hazırlanırken, çocukların minibüse bindiğini söyledi.

Bir süre sonra bir kadının alevlerin yükselmesini fark etmesi üzerine minibüsün yanına koştuklarını ancak minibüsün kapısını açmaya çalışırken alevlerin birden yükseldiğini ifade eden Ertek, ''Bunun üzerine su borularıyla minibüsü söndürmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Muhtemelen çocuklar da dumandan zehirlenerek öldü'' diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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