Oynamadan servet yaptı...

Son 8 yılda 13 gol attı.. Sakatlık, formsuzluk derken İtalya, İngiltere ve Türkiye’deki 270 maçın 124’ünü (yüzdesi 46) kaçırdı.. Ama 19 milyon kazandı... Dakikası 2 bin 28, her golü 1.4 milyon Euro’ya geldi.



Sezon başında askerlik, devre arasında nikâh.. F.Bahçe ve Türk futbolunun tartışmalı ismi Emre Belözoğlu, literatüre alışılmadık bir kavram kazandırdı. F.Bahçe forması giymeden bedelli askerlik yapan Emre, 2009’un 2. gününde nikâh masasında attığı imzayla yine saha dışında konuşulmaya başlandı. Aslında G.Saraylı M. Güven ve Volkan Yaman da sezon ortasına nikâh sıkıştıranlardan.. Ancak Emre’yi tartışmalı hale getiren saha dışında bir dünya starıyken, saha içinde tam tersine sönük bir yıldız gibi görünmesi..



ARKASI SAĞLAM!



Vatan gazetesinin haberine göre, Emre müthiş bir desteğe sahip. Örneğin Başbakan Tayyip Erdoğan’ı nikâh şahidi yapabiliyor. Onun cemaat-tarikat ilişkisini bilmeyen yok. Fatih Terim gibi Türk futbolunun en sportif gücü, 16 yaşından beri hem akıl hocası, hem manevi babası.. Ayrıca Kulüpler Birliği Başkanı, Türk futbolunun en güçlü ismi Aziz Yıldırım da Emre’ye sahip çıkan başka bir süper güç..



AMA KARNESİ ZAYIF



Peki Emre futboldan tonlarca para ve sevgi alırken karşılığını veriyor mu? Hayır.. Emre istatistiklere göre kaşıkla bile vermeden kepçeyle alıyor. Onun G.Saray’dan sonra 8 sezonda kazandığı para 19.7 milyon Euro.. G.Saray’da ilk 5 yılda kazandığı para 1.3 milyon Euro.. Zaten 28 Mayıs 2001’de Inter’e transferi ile ilgili basın toplantısında ihanet eleştirilerine karşılık, kariyerine hükmedecek futbol stratejisini şöyle çizmişti: “Ben sağlık için spor yapmıyorum ki!”



HER YIL DEĞERİ ARTTI



Bonservis bedeli ödenmeden Okan ile birlikte 9 Temmuz 2001’de Inter’e 5 yıllık imza atan Emre, 4 yıl İtalya’da kaldı. İlk 3 yıl 2.5 milyon, sonuncu sene 3.5 milyon dolar aldı. Yani pariteye göre 4 yılda 8 milyon Euro kazandı. 2005’te 3 sezon oynadığı Newcastle ise ona yıllık 2.5 milyondan, 7.5 milyon Euro ödedi.. F.Bahçe’yle de 4 yıl (senede 3.5 milyon Euro) için 14 milyon Euro’ya anlaştı. Bonservis olarak Newcastle Inter’e 3.8 milyon pound, F.Bahçe ise Newcastle’a 5 milyon Euro ödedi. Yani Emre son 8 yılda 19 milyon Euro kendisi kazandı, 9.5 milyon Euro da kulüpleri gelir sağladı.. Emre bu süreçte milli takımdan 700 bin Euro prim aldı..



HER GOL 1.4 MİLYON



Peki futbol ne kazandı? Sıkı durun, ofansif bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Emre, Avrupa’daki 7 yılında 11 gol attı. Yani Emre, Inter’e 8 milyon Euro karşılığı 5 gol (Bir gol 1 milyon 600 bin Euro), Newcastla’a 7.5 milyon Euro karşılığı 6 gol (Bir gol 1 milyon 250 bin Euro), F.Bahçe’ye şimdilik 3.5 milyon Euro karşılığı 2 gol (Bir gol 1 milyon 750 bin Euro) kazandırdı.. 3 takımı toplarsanız atılan gol sayısı 13.. Yani gol başı ortalama 1 milyon 461 bin Euro..



PEKİ YA MİLLİ TAKIM?



Milli Takım’daki 700 bin Euro primin karşılığında ise 59 maçta atılan 5 gol duruyor. Yani Emre’nin bir milli golünün bedeli 140 bin Euro.. Tabii Emre’nin orta saha oyuncusu olması (Ki Tugay da defansif orta saha ama 8 yılda B.Rovers’ta 12 gol attı) bu hesabı yüzeysel gösterebilir. Fakat Emre’nin diz ve kasık sakatlıklarından dolayı gösteremediği yıldızlığını nasıl açıklayabiliriz?



ORTALAMA 13 MAÇ



Pele onu 2004’te ’Yaşayan 125 efsane oyuncu’ içinde gösterdi. Ama Emre’ye baktığımızda Inter’de ilk sezon Serie A’daki 13 maçta hiç 11’e giremediğini görüyoruz. 4 yılda 140 Serie A maçının (İlk 3 sezon 34, son sezon 38 haftaydı) 78’inde oynayabildi. Brüt 78 maç 7 bin 20 dakika eder ama Emre’nin aldığı süre 4 bin 724 dakika. Yani 52 net maç yapıyor. O da yılda 13 maç demek.. Premier Lig raporu yine karanlık. 114 haftanın (38’er haftadan 3 sezon) 58’inde toplam 4 bin 16 dk. forma giymiş. Kaçırdığı maç sayısı 56.. Oynadığı 58 maçtaki kaçırdığı süre ise 1204 dk.. Yani netini çıkartırsak 3 yılda toplam 44, senede ortalama 14 maç anlamına geliyor..



KURTARDIĞI MAÇ: 6



Üstelik Emre’nin lig dışında da pek parlak performansı yok. Inter’deyken Lazio’ya attığı 2 muhteşem gol, Newcastle’dayken Sunderland, Birmingham City, Reading ve Everton maçlarındaki galibiyetlerde gollerinin direkt rolü var. Yani 7 yılda Avrupa’da kurtardığı toplam maç sayısı 5.. F.Bahçe’de de durum çok farklı değil. 16 maçta toplam 913 dakika oynadı ama 11 maçı kaçırdı. F.Bahçe 2 bin 430 dakika mücadele ederken o tam 1517 dakikasında yoktu. MTK’ya attığı penaltı golü siftahıydı. Kurtardığı tek maç ise Denizli’de sağladığı 1-0’lık galibiyet..



DAKİKASI BİLE SERVET



Son 3 takımından 19 milyon Euro kazanan Emre, lig performanslarına bakıldığında 270 haftanın (4 sezon İtalya, 3 sezon İngiltere, yarım sezon Türkiye) 146’sında oynamış, 124 maçı kaçırmış. Yani oynama oranı % 54. Yaklaşık her 2 maçtan birini kaçıran Emre’nin İtalya, İngiltere ve Türkiye’de forma giydiği dakika sayısı 9 bin 35.. Yani 19 milyon Euro’yu dakikaya böldüğünüzde yıldız oyuncunun her dakikasının 2 bin 28 Euro’ya tekabül ettiğini görüyorsunuz.



Evet tablo bu.. Boğaz’ın Maradona’sı denen ama Çizme’yi ters giyip, Ada sahillerinde boşa kürek çeken Emre, yılda attığı ortalama 1 gol yüzünden birer kez konuşuldu. Oysa onu golleri secdeyle kutlaması, basına yaptığı ’kol’ işareti, Ada’da aklandığı ırkçılık soruşturması ve her haftaki ’Emre sakatlandı’ haberleriyle daha çok hatırlıyoruz.