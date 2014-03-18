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ÖYM'lerin dinleme kararlarına inceleme mi başlatılacak?

Adalet Bakanlığı'nın dinleme iddiaları üzerine harekete geçerek, adliyelerde TMK Mahkeme hâkimlerinin odalarına konuşlanan müfettişlerin on binlerce dinlemeyi mercek altına aldığı öne sürüldü

18 Mart 2014 10:40

Adalet Bakanlığı dinleme iddiaları sonrası harekete geçti. Bakanlık mahkemelere müfettiş göndererek, kaldırılan Özel Yetkili Mahkemeler'in verdiği dinleme kararlarını incelemeye aldığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan hebere göre, Bakanlığın TMK ile yetkili mahkemelerin bulunduğu her adliyeye büyük bir gizlilik içerisinde müfettiş göndererek bu güne kadar alınan dinleme kararlarını incelemeye aldığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Adliyelerde TMK Mahkeme hâkimlerinin odalarına konuşlanan müfettişler on binlerce dinlemeyi mercek altına aldı. 17 Aralık operasyonu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Selam Örgütü' adı altında aralarında Başbakan Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, çok sayıda bakan ile milletvekillinin illegal olarak dinlendiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan telekulak skandalının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

 

Adliyelerde müfettiş

 

Bakanlık, Türkiye'de dinleme kararı veren tüm adliyelere müfettiş göndererek işe başladı. Kapatılmasına karar verilen TMK ile görevli mahkemelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim ettikleri yüzlerce dosyada alınan yüzbinlerce dinleme kararı incelemeye alındı. Tespit edilecek usulsüzlükler hakkında gereken işlemlerin yapılacağı öğrenilirken adliyelerde büyük bir tedirginlik başladı. Adliyelerde TMK katlarına yerleşen müfettişler bu güne kadar alınan tüm dinleme kayıtları dosyalarını odalarına istedi. MİT, Emniyet ve Jandarma tarafından alınan dinleme listeleri bir bir kontrol edilirken rumuz ve gerçek isimlerle yapılan dinlemelerin de incelenmeye başlandığı öğrenildi. Savcıların yaptıkları dinlemelerle ilgili bu güne kadar herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı, dinlemelerin hangi birimler tarafından yapıldığı ve dosyalarda hangi bilgilere yer verildiği de araştırılıyor. Özellikle direkt ve dolaylı dinlemelerin isim listeleri ve numaraları çıkarılacak, illegal yapılan dinlemeler açıklığa kavuşacak.

 

Adliyelerde tedirginlik

 

Bu güne kadar yapılan dinlemeler üzerinde herhangi bir inceleme yapılmazken müfettişlerin adliyelere gelmesi savcılar üzerinde büyük bir tedirginliğe neden oldu. İncelemenin aylarca sürebileceği öğrenildi. 

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