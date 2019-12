-OYLARINI NEREDE KULLANDILAR? İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Aylardır süren seçim maratonunun ardından vatandaşlarla birlikte sandık başına giden siyasiler de oylarını kullandı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, oyunu Karabük'te kullandı. Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Ekincik köyünde bulunan baba evinden, Esentepe Mahallesi'nde oy kullanacağı Anayasa İlköğretim Okulu'na geldi. Okulun girişinde AK Parti İl Başkanı Ömer Ayar ve partililer tarafından karşılanan Şahin, kendilerini bekleyenlerle kısa süre sohbet etti. Daha sonra 1200 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden TBMM Başkanı Şahin, ''hayırlı olsun'' diyerek oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa attı. Şahin, okuldan ayrılırken yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye ve Karabük'e hayırlı sonuçlar getirmesini dileyerek, demokrasinin seçimler varsa olabileceğini söyledi. Şeffaf seçimin yaşandığını rejimlere, demokratik rejimler denilebileceğini anlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Milletimiz her zaman demokrasi sınavından başarı ile çıkmıştır, inanıyorum ki bugün de başarıyla çıkacaktır. Ülkemizin gelişmesine bu seçimlerin katkılar sağlamasını diliyorum. Bunun dışında bir şey söylemek şu anda siyasetçi için yasak kalkana kadar pek mümkün değildir.'' Bir gazetecinin, ''Anayasayı yapan meclisin başkanı olarak Anayasa İlköğretim Okulu'nda oy kullanmayı özel olarak mı seçtiğini'' sorması üzerine Şahin, ''Burayı doğrusu tercih ettim. Tabi ismi özellikle bu seçimlerde tüm siyasi partilerimizin seçim sonrasıyla ilgili anayasa değişikliğini gündeme almış olmaları da böyle bir ilginç tevafuk (uygun gelme) oluşturdu. Benim de dikkatimi çekti. TBMM Başkanı olarak ve tüm yasaların başta anayasa olmak üzere yapılmasının merci olan meclisin başkanı olarak burada oy kullanmak benim için çok anlamlıydı doğrusu'' diye konuştu. Şahin, seçim süresince hep sağduyu çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine, ''Tabi siyasi partilerimiz ve onların adayları seçimlerde başarılı olmak için mevcut yasalar ve partilerinin programları çerçevesinde çalışmalarını, kampanyalarını yürüttüler. Karabük'te seviyeli, karşılıklı ve nezaket sınırları içinde ufak istisnalar da olsa bir kampanyanın yürütüldüğünü düşünüyorum. O nedenle tüm siyasi partilerinin ve onların adayları değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. -ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KILIÇ Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eşi Gönül Kılıç ile birlikte Ahmet Andiçen İlköğretim Okulu'na gelerek, 2088 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra ''hayırlı olsun'' dileğinde bulundu. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, eski Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden de aynı sandıkta oy kullandı. -DSP GENEL BAŞKANI TÜRKER DSP Genel Başkanı Masum Türker ise oyunu İstanbul'da kullandı. Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Lisesi'ndeki 2068 numaralı sandıkta oyunu kullanan Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zorlu bir seçim hazırlığı ve propaganda döneminden geçtiklerini belirtti. Türker, zaman zaman parlamentoda grubu bulunan parti liderlerinin, başbakanın, anamuhalefet partisi başkanının gergin ortam yaratmaya çalıştıklarını savundu. Türker, ''Onların amaçları kutuplaştırıp, oyları yalnız iki partide, üç partide toplamaktı. Her şeye rağmen bugüne geldik. Yarından sonra birlik beraberlik içinde Türkiye'nin yararı için, çıkarı için, vatandaşlarımızın çıkarı için ve ulusal duruşumuzdan ödün vermeden el ele verip, eleştireceğiz, üreteceğiz birlikte. İnşallah bu seçim, Türkiye'nin önünü açacak'' diye konuştu. -SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KAMALAK Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, eşi Zübeyde Kamalak ile birlikte saat 11.10'da oy kullanacağı Turhan Dökmeci İlköğretim Okulu'na geldi. Kamalak ve eşi, 4011 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kamalak, çıkışta yaptığı değerlendirmede, siyasilerin söz söyleme hakkının bittiğini, bundan sonra vatandaşın söz hakkına sahip olduğunu ifade etti. Kamalak, seçmenin iradesine saygılı olduklarını belirterek, seçimin ülkeye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. -BBP GENEL BAŞKANI TOPÇU BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu da oyunu Ankara'da kullandı. Topçu, bir grup partili ile birlikte saat 10.30 civarında Turhan Dökmeci İlköğretim Okulu'na geldi. Oyunu 4020 nolu sandıkta kullanan Topçu, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, seçim güvenliği ile ilgili ciddi duyumlarının bulunduğunu belirterek, cumhurbaşkanı, başbakan ve içişleri Bakanına bu duyarlılıklarını ilettiklerini söyledi. Bölücü terör örgütünün seçimlere yönelik provokasyonlarının Türk milletinin sağduyusu ile aşılacağını ifade eden Topçu, şöyle devam etti: ''Sandığa vatandaşımızın ilgisinin çok fazla olacağına inanıyorum. Neticesinde milletimiz, vatanımız için, devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Neticede herkesin gözü Ankara'da. Sadece Edirne'den, Hakkari'den, Ardahan'dan sorumlu değiliz. Kosova'dan Türkistan'a kadar, Kırım'dan Yemen'e kadar, Libya'dan Mısır'a kadar, bu coğrafyada herkesin gözü Ankara'da. İnşallah buna uygun bir meclis tecelli eder. Çıkacak meclis de ülkemize, Türk-İslam coğrafyasına, güvenlik, özgürlük ve refahı getirecek irade koyar. Neticede sandıktan çıkan her sonuç, ne olursa olsun herkesin de buna saygı duyması, baş eğmesi gerekir. Çıkacak sonuç milletin iradesidir.'' Topçu ve beraberindeki partililer, daha sonra okuldan ayrıldı. -HAS PARTİ GENEL BAŞKANI KURTULMUŞ HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi, kızı Ayşe ve oğlu İsmail Kurtulmuş ile saat 11.00'de oy kullanacağı 29 Mayıs İlköğretim Okuluna geldi. Kurtulmuş, eşi ve çocuklarının oy kullanmasının ardından, 1358 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Numan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, kendileri açısından çok hareketli, çok yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Bugün artık söz milletindir, karar milletindir. Milletimizin vereceği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ümit ediyorum ki Türkiye bu seçimlerle birlikte ileri demokrasi yolunda bir adım daha atacaktır. Çıkan sonuçların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye'nin geleceğine çok daha güçlü bir şekilde hazırlanması için bu seçim sonuçları vesile olur.'' Kurtulmuş, oyunu kullandığı sınıfın eğitim öğretime başladığı sınıf olduğunu, yanı sıra oğlu İsmail Kurtulmuş'un da ilk kez oy kullanması dolayısıyla bu seçimin kendileri için ayrıca bir önemi ve heyecanı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, daha sonra okul müdürü Feyzullah Akdemir ile görüştü. Akdemir, Numan Kurtulmuş'un 1969-1970 eğitim öğretim döneminde 5. sınıf mezuniyet diplomasını okullarından aldığını ve diplomanın fotokopisini de Kurtulmuş'a vermek istediklerini belirtti. Diplomanın fotokopisini alan Kurtulmuş, o dönemde okulun isminin Akşemsettin İlkokulu olduğunu ifade etti. Okuldan ayrılışı sırasında Kurtulmuş, evlerinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Daha sonra 14 aylık bir kız çocuğunu seven Kurtulmuş, bebeğin elindeki seçmen kağıdını da göstererek, ''En küçük seçmenimiz'' şeklinde espri yaptı. -DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI DEMİREL, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel saat 11.30'da Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu'nda gelerek oyunu kullandı. Demirel, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin, millete ve memlekete, bütün insanlığa hayırlı olmasını diledi. Bir gazetecinin, ''Seçim meydanlarında isminiz çok geçti'' diyerek değerlendirmesini sorması üzerine, Demirel, ''Ben seçim meydanlarına çıkmadım ama çıkarıldım'' dedi. Demirel, daha sonra geldi okuldan ayrıldı. -ONUNCU CUMHURBAŞKANI SEZER Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şahin Sevin İlköğretim Okulu'nda kullandı. Gölbaşı'daki Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oy kullanmaya eşi Semra Sezer ile birlikte geldi. Şahin Sevin İlköğretim Okulu'ndaki 1140 nolu sandıkta oylarını kullanan Sezer çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.