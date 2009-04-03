Oyları yaktığımı söylemem için para teklif edildi

AKP Kocaeli İl Başkanı Zeki Aygün, "para karşılığı CHP'nin oylarının yakıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aygün, oyları yaktığı iddia edilen AKP'nin gezici müşahidi Yüksel Akçay ile birlikte basın toplantısı düzenledi.





Yerel yayın yapan bir gazetenin internet sitesinde Akçay'ın "AKP İzmit Belediye Başkan adayı Nevzat Doğan'dan manav tezgahı sözü aldığı ve 100 TL karşılığında CHP'nin oylarını yaktığını itiraf ettiği" yönünde haber yayımlandığını anımsattı.



CHP'nin temiz siyaset yapmadığını öne süren Aygün, asılsız iddialarla kamuoyu oluşturulmak istendiğini iddia etti. Yerel seçimlerin ardından CHP'nin Kocaeli'nde seçim sonuçlarına ilişkin 8 ayrı itirazda bulunduğunu, bu itirazların ilgili seçim kurullarınca kabul edilmediğini söyleyen Aygün, kendilerinin ise tek itirazları sonucu 40 sandıkta belediye meclisi üyeliklerinde kayıt sırasında hata tespit edildiğini ve 1008 oyun iadesinin gerçekleştiğini kaydetti.



Zeki Aygün, "Milletimiz dürüst, ilkeli siyasete ve istikrara destek verdi. Bazı kişiler kirli, pis oyunlarla iktidara gelme emellerinden vazgeçmeliler" dedi.



Aygün, iddialarla ilgili yasal sürecin başladığını, verilen ifade doğrultusunda kendilerinin de girişimleri olabileceğini dile getirerek, "Burada olayın bir kahramanı var, ama asıl bu senaryoyu yazanları bulmamız gerekir" diye konuştu.



Yüksel Akçay ise "Oylarının yakıldığını söylemem için CHP İzmit belediye başkan adayı Fikret Toker bana 3 bin TL teklif etti. Karşımdaki kişi belediye başkan adayı olduğu için kötü bir şey yaptığımı düşünmedim ve bu yönde bazı gazetecilere açıklama yaptım. Daha sonra suç işlediğimi düşünerek polise müracaat ettim" dedi.



Polis merkezinde verdiği ifadede, oy yakmanın söz konusu olmadığını, gazetecileri Huzurevi yakınındaki bir araziye götürerek, burada daha önce yakılmış bir ateşin yerini gösterdiğini söylediğini ifade eden Akçay, ifadesinde "talimatı Fikret Toker'den aldığını" belirttiğini kaydetti.



Fikret Toker'in kendisine 3 bin TL teklif etmesine rağmen paranın verilmediğini, tanımadığı bir kişinin kendisine yalnızca 50 TL verdiğini, onunla da çocuğuna bez aldığını anlatan Akçay, can güvenliğinden şüphe ettiğini, bu olay yüzünden zarar görebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

