T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Oylar HDP'ye' dedi, belediyeden kovuldu!

Aydın'ın Efeler İlçesi Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'görülen lüzum üzerine görevinden alındı' denildi

12 Mayıs 2015 00:32

Aydın'ın Efeler ilçesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Yalçın, görevden alındı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Yalçın'ın, Efeler Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Umurlu Erik Festivali'nde sahne alan Suavi'nin konserinde zafer işareti yapıp "Oylar HDP'ye" dediği için görevden alındığı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Ulucan’ın haberine göre, konuyla ilgili Efeler Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada "Efeler Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Veli Yalçın, görülen lüzum üzerine Belediye Başkanı Mesut Özakcan tarafından görevinden alınmıştır" denildi.  

 

ETİKETLER

hdpefeleraydıngörevhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24