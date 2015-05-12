'Oylar HDP'ye' dedi, belediyeden kovuldu!

Aydın'ın Efeler ilçesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Yalçın, görevden alındı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Yalçın'ın, Efeler Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Umurlu Erik Festivali'nde sahne alan Suavi'nin konserinde zafer işareti yapıp "Oylar HDP'ye" dediği için görevden alındığı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Ulucan’ın haberine göre, konuyla ilgili Efeler Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada "Efeler Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Veli Yalçın, görülen lüzum üzerine Belediye Başkanı Mesut Özakcan tarafından görevinden alınmıştır" denildi.