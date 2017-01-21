T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Oylama işlemi tamamlanamaz, arkadaşlarımızı getirin!”

HDP, tutuklu bulunan ve oy kullanamayan milletvekillerini tekrar gündeme getirdi

21 Ocak 2017 03:38

Meclis’te anayasa değişikliği teklifinin 2. turunda HDP, tutuklu bulunan ve oy kullanamayan 11 milletvekilini tekrar gündeme getirdi. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın “Oy kullanmayan milletvekil var mı?” sorusuna tutuklu milletvekillerinin isimleri sayılarak cevap verildi.

14’üncü maddenin oylanmasında yaşanan olay, Meclis tutanaklarına yansıdı. Tutanakların ilgili kısmı şöyle: 

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Var, var, kullanmayan var.

BAŞKAN – Lütfen kullanın oylarınızı, lütfen.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Var, evet; 11 milletvekili kullanamadı.

BAŞKAN – Buyurun, oyunuzu kullanmaya davet ediyorum sayın vekilleri.

 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Ferhat Encu, Besime Konca, Gülser Yıldırım, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oy verme işlemi tamamlanmıştır.

ZİYA PİR (Diyarbakır) – Tamamlanamaz, arkadaşlarımız henüz gelmedi ki, getirtin onları.

BAŞKAN - Oy kutularını kaldıralım lütfen.

(Oyların ayrımına başlandı)

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, gelecekler var, bir dakika…

BAŞKAN – Sayın Gök, kapattım oy kutusunu, 5 kere ihtar ettim.

(Oyların ayrımı yapıldı)

ETİKETLER

meclisoylamahdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24