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Spor

OYAK RENAULT: 79

30 Ekim 2010 22:35

-OYAK RENAULT: 79 - MEDİKAL PARK TRABZONSPOR: 65 BURSA (A.A) - 30.10.2010 - Beko Basetbol Ligi'nde, OYAK Renault ile Medical Park Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 79-65 kazandı.  Karşılaşmaya hızlı başlayan OYAK Renault, 5. dakikada skoru 13-2 yaptı. İyi savunma yapan ve hücumda Ufuk ile Gibson ikilisinin üçlükleriyle etkili olan sarı siyahlılar, 8. dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 20-5.  Sarı siyahlı ekip, maçın ilk çeyreğini 22-7 önde tamamladı.  OYAK Renault, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. İkinci çeyreğe Ufuk ve Nedim'in üçlükleriyle başlayan ev sahibi takım, 16. dakikada aradaki farkı 25 sayıya çıkardı: 39-14.  Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 27 sayı farkla 45-18 önde bitirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Oyak Renault, 24. dakikada üstünlüğünü korudu: 58-36. Sarı siyahlı ekip, son çeyreği de 22 sayı farkla 62-40 önde tamamladı.  Son çeyreğe Trabzonspor hızlı başlarken, konuk ekip 4.5 dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 68-53. Oyundan kopmayan Oyak Renault, karşılaşmayı 79-65 kazandı.  Öte yandan, OYAK Renault yönetimi, Amerikalı oyuncu Charles Garcia'dan istenilen verimi alamadığını ve bu nedenle oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldıklarını bildirdi.  Salon: Atatürk Hakemler: Recep Ankaralı xx, Özlem Yalman xx, Ozan Çakar xx OYAK Renault: Nedim xxx 13, Tufan xx, Gibson xxx 35, Waller xxx 12, Umut xx 6, Alpaslan x 1, Cevat Alper x 1, Ufuk xxx 11, Kerem x, Oğuzhan x Medical Park Trabzonspor: Ali xx 16, Ersin xx 13, Obasohan xx 4, Snow xxx 22, Jamison xx 4, İlker x, Rasic xx 4, Caner x, Hakan x, Mutlu x 2, Hadi x 1. Periyot: 22-7 Devre: 45-18  3. Periyot: 62-40 Beş faul cezası alan: 35.41 Umut, 40.00 Ufuk (OYAK Renault)

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