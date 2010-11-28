-OYAK RENAULT: 67 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESi: 76 BURSA (A.A) - 27.11.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından OYAK Renault, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 67-76 yenildi. Her iki takımın da adam adama savunmayla başladığı maçın 5. dakikası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 6-9 üstünlüğüyle geçildi. OYAK Renault, 8. dakikada durumu 11-11 yaparak skorda dengeyi sağlarken son bölümde Hadi ve Prince ile tekili olan Güney temsilcisi periyodu 19-23 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyotta Antalya Büyükşehir Belediyesi 13. dakikayı 25-28 önde geçerken, bu bölümden sona toparlanan OYAK Renault, eşitliği sağladı ve devre 38-38 sona erdi. Üçüncü periyota hızlı başlayan evsahibi takım, Mays'ın basketleriyle 25. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 50-44. Antalya temsilcisi, Chism ve Muratcan ikilisinin basketleriyle 27. dakikada skoru 50-50 yaparken, periyotu da 4 sayı önde bitirmeyi bildi: 53-57. Son periyotta etkinliğini artıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, 34. dakikada durumu 58-65 yaparak 7 sayılık farka ulaştı. OYAK Renault 36. dakikada durumu 65-65 yapıp skoru eşitlese de kalan dakikalarda hem savunmada hem hücumda daha etkili olan Antalya Büyükşehir Belediyesi sahadan 67-76 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Emin Moğolkoç xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Önder Yılmaz xx OYAK Renault: Nedim xx 2, Gibson xxx 16, Waller xx 9, Mays xxx 23, Kerem xx 6, Alper x 2, Ufuk xx, Umut xx 9 Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muratcan xxx 14, Pirince xxxx 17, Christopher xxx 15, Barış xx 8, Polat xxx 7, Chism xx 6, Hadi xx 8, Emre x 1, Gökper x, 1. Periyot: 19-23 Devre: 38-38 3.Periyot: 53-57 Beş faulle Çıkan: 36.29 Gibson (OYAK Renault)