-OYAK RENAULT: 66 - EFES PİLSEN: 110 BURSA (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, sahasında Efes Pilsen'e 110-66 yenildi. Maça iyi başlayan Efes Pilsen, 2. dakikayı 7-4 önde geçerken 5. dakika sonunda farkı 11 sayıya çıkardı: 6-17. Maça iyice ağırlığını koyan mavi-beyazlı konu takım, ilk periyotu 31-12 önde bitirdi. Efes Pilsen, ikinci periyodun 2,5 dakikalık bölümünde Rakoceviç ve Roberts ikilisiyle 9-1'lik bir seri yakalayarak durumu: 40-13 yaptı. Efes Pilsen, 17. dakikada skoru 53-21'e getirerek 32 sayılık farka ulaştı. Bu bölümden sonra hareketlenen OYAK Renault devre sonunda farkı 22 sayıya indirdi: 33-55 OYAK Renaut'un direncini iyice yitirdiği üçüncü periyotta Efes Pilsen 24. dakikada durumu 71-41 yaparak farkı 30 sayıya kadar taşıdı. Evsahibi takımın top kayıplarını hızlı hücumlarla cezalandıran Efes Pilsen, periyotu 87-49 önde tamamladı. Antrenman havasında geçen son periyodun 34. dakikasını 101-62 üstün geçen Efes Pilsen, sahadan da 110-66 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Can Atsüren xx, Osman Sinan İşgüder xx OYAK Renault: Conroy xx 5, Bora x, Tufan xx 7, Mays xxx 22, Allen xx 8, Serkan x 5, Ogün xx 9, Nedim x 2, Cem x 2, Kerem xx 6 Efes Pilsen: Thornton xxx 19, Kerem Gönlüm xxx 13, Ender xx 7, Vujcic xx 2, Sinan xx 8, Cenk xx 16, Rakoceviç xx 12, Roberts xx 10, Kerem Tunçeri xx 6, Ersin xx 7, Murray xx 10 1. Periyot: 12-31 Devre: 33-55 (Efes Pilsen lehine) 3. Periyot: 49-87