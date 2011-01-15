-OYAK RENAULT: 65 - BANVİT: 82 BURSA (A.A) - 15.01.2011 - Beko Basketbol Ligi maçında OYAK Renault, sahasında Banvit'e 65-82 yenildi. Maça hızlı başlayan Banvit, Williams ve Barış'ın basketleriyle 2. dakikayı 0-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra üstünlüğü ele geçiren OYAK Renault, 6. dakikada 11-9 öne geçti. Toparlanan Banvit, periyotu 15-17 üstün bitirdi. İkinci periyota da iyi başlayan konuk takım Mutlu, Golubovic ve Simmons üçlünün basketleriyle 15. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 18-26. Banvit, evsahibi OYAK Renault'un hücumlardan boş dönmesini de iyi değerlendirerek devre sonunda skoru 25-39 yaparak, 14 sayılık farkla soyunda odasına gitti. OYAK Renault, üçüncü periyotun ilk 5 dakikasında hiç sayı üretemedi. 25. dakikada 25-47 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Bandırma temsilcisi, Golubovic ve Mutlu'nun pota altındaki etkili oyunuyla üçüncü periyot sonunda farkı 21 sayıya çıkardı: 39-60. Son periyotta OYAK Renault Kerem, Meys ve Serkan üçlüsünün sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalıştı. Banvit, bu üçlünün sayılarına Goluboviç ve İbrahim ile karşılık vererek 35. dakikayı 52-67 önde geçti. Üstünlüğünü periyot sonuna kadar sürdüren konuk takım, sahadan da 65-82 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xx, Ali Şakacı , Semih Vural OYAK Renault: Conroy xx 8, Waller xx 8, Mays xxx 13, Kerem xxx 18, Umut xx 3, Serkan x 3, Ogün xx 6, Nedim x4 , Tufan x 2, Banvit: Barış xx 6, Simmons xx 3, Graves xxx 9, Bora Hun xx 2, Williams xx 14, İbrahim xxx 12, Mutlu xxx 13, Davis xx 4, Yiğitcan xx 7, Golubovic xxx 12 1.Periyot 15-17 Devre: 25-39 (Banvit lehine) 3.Periyot: 39-60