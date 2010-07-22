-OYAK İLE İLGİLİ İDDİALAR TBMM (A.A) - 22.07.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, OYAK'ın vergisel, dolaylı kamu kaynağı kullanma avantajları ortadan kaldırılmadan, Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılmasının kesinlikle sözkonusu olamayacağını bildirdi. Canikli, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ile KHK'lerde değişiklik yapan yasa tasarısına, OYAK'ın iştiraklerinin, Kamu İhale Kanunu dışında kalmasına imkan sağlayan bir hüküm ekleneceğine yönelik haberlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haberlerin doğru olmadığını, bu yönde önergelerinin bulunmadığını belirten Canikli, OYAK'ın Kamu İhale mevzuatında olduğunu belirtti. OYAK'a 1961 tarihli Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ile bazı vergisel avantajlar sağlandığını ifade eden Canikli, ''Bir kurumun vergisel avantajı varsa, o zaman dolaylı olarak kamu kaynağı kullanıyor anlamına gelir. Kısmen ya da tamamen kamu kaynağı kullanan her kuruluş, kamu ihale mevzuatına tabi olmak durumundadır. Bu temel kuraldır. OYAK'ın bu vergisel avantajları, dolaylı kamu kaynağı kullanma avantajları ortadan kaldırılmadan, kesinlikle Kamu İhale mevzuatının dışına çıkartılması sözkonusu olamaz'' diye konuştu. Canikli, OYAK ile ilgili bir düzenleme olursa, muafiyetlerin kaldırılmasının gündeme geleceğini ifade etti. Canikli, ayrıcalıkların tümünün kaldırılmasından sonra Kamu İhale Kanununa tabi olmasının da bir anlamının bulunmayacağını kaydetti. -''SON DERECE ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAKTIR''- Ayrıcalıklar, vergi avantajı dururken OYAK ya da başka bir kuruluşun, Kamu İhale mevzuatının dışına çıkarılmasının sözkonusu olmayacağını bildiren Canikli, ''Ancak eğer Ordu Yardımlaşma Kanunu ile verilen ayrıcalıklar kaldırılırsa- olacaksa o da burada olacak- bu da son derece önemli bir adım olacaktır. Ama henüz bu konuda olgunlaşmış bir kararımız yoktur. Bu kaldırılmadan da bu ayrıcılıklar, bu farklılıklar, dolaylı kamu kaynağı kullanma özelliği kaldırılmadan da kesinlikle Kamu İhale mevzuatı dışına çıkarılması mümkün değil'' diye konuştu. Canikli, ''Torba Yasaya bu düzenleme girmeyecek mi?'' sorusunu, ''Torbaya girerse, ayrıcalıklar kaldırılarak girer. Bu konuda henüz olgunlaşmış birşey yok'' diye yanıtladı.