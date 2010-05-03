OYAK Güvenlik: Rapor TÜBİTAK'tan değil

T24 - Oyak Savunma ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi, "Danıştay saldırısıyla ilgili görüntülerin silindiğine ilişkin TÜBİTAK raporunun", TÜBİTAK Kurumu'ndan alınan bir rapor olmadığının anlaşıldığını açıkladı.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bir süreden beri bazı yazılı ve görsel medyada, şirket adının da anıldığı bir Bilirkişi Raporu gündeme getirilerek çeşitli haberler, görüşler, yorumlar ve beyanların yer aldığı belirtildi.



Şirketin hukuken ve usulen tarafı olmadığı bir davada alındığı anlaşılan bu rapor ve eklerinin Şirkete tebliğ edilmediği ifade edilen açıklamada, "Ancak, medyada 'TÜBİTAK Raporu' olarak anılan ve bazı medya mensuplarının elinde olduğu ifade edilen bu raporun, TÜBİTAK Kurumu'ndan alınan bir rapor olmadığı anlaşılmaktadır. Tarafımızca gösterilen çeşitli çabalara rağmen, maalesef, resmi imzalı bilirkişi raporuna ulaşılamamış ve ekleri de halen temin edilememiştir. Bugüne kadar bekleyip, Raporun içeriği hakkında resmen bilgi sahibi olarak değerlendirip, yorumladıktan sonra açıklama yapmayı tercih etmemize ve resmen göremediğimiz bilirkişi raporu ve ekleri hakkında yeterli savunma ve sağlıklı yorum yapılabilmesinin olanaksızlığını bilmemize rağmen, Şirketimiz hakkında bir kısım medyada sürdürülmekte olan haksız, yersiz, hatta yer yer etik kurallara aykırı ve serbest ticari rekabet kurallarını ihlal eden yayınlar ve beyanlar nedeniyle, artık makul bir süre de beklenildiği değerlendirilerek Şirketimize herhangi bir tebligat yapılmasını beklemeden kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.



Açıklamada, Danıştay hizmet binası içindeki kapalı devre kamera sisteminin, şirket tarafından kurulduğu ve 23 Aralık 2005'te montajı tamamlanarak devreye alındığı bildirildi.



Kamera sisteminin kurulması hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilen açıklamada, "Bir kısım yazılı ve görsel medyada Şirketimiz hakkında üretilen yalan-yanlış hayali haberleri ve içinde kesinlikle bulunmadığımız, akla şaşkınlık veren komplo teorilerini ve bu arada 'bazı şeyleri gizlemek amacıyla kayıt silme' iddiası gibi tümüyle aşağılık iftiraları şiddetle reddediyor ve Şirketimizin insaf ölçülerini zorlayan büyük bir haksızlıkla karşı karşıya bulunduğunu değerlendiriyoruz" denildi.





