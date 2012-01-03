-OYAK Genel Müdürü'nün ofisi arandı İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen ''Danıştay saldırısında kamera kayıtlarının silinerek delillerin karartıldığı'' iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Etiler'de OYAK Genel Müdürü Şerif Coşkun Ulusoy'un ofis olarak kullandığı iddia edilen adreste yapılan arama tamamlandı. Cengiz Topel Caddesi Gülşen Sokak'ta OYAK Genel Müdürü Şerif Coşkun Ulusoy'un ofis olarak kullandığı iddia edilen adreste, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, avukatlar nezaretinde sabah saat 08.00 sıralarında başlayan arama, saat 19.40'ta sona erdi. Polis ekipleri, evrak çantaları ve bilgisayar imajı almaya yarayan teçhizatla birlikte söz konusu adresten ayrıldı. Soruşturma kapsamında, OYAK genel müdür yardımcıları ve teknisyenlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul ve Ankara'da gözaltına alınan 9 kişinin ev ve adresleriyle OYAK güvenlik şirketlerinin İstanbul ve Ankara şubelerinde arama başlatılmıştı.