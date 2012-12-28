OYAK davasında 2 tahliye

Danıştay saldırısıyla ilgili kamera kayıtlarının silinerek delillerin karartıldığı iddialarına ilişkin görülen davada mahkeme tutuklu sanıklardan OYAK Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarık Özyılmaz ve OYAK Elektronik Güvenlik Sistemleri Müdürü Yavuz Selim Kavaklıoğlu tahliye edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıkların taleplerinin alınmasının ardından ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından kararlarını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar dönemin OYAK Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarık Özyılmaz ile OYAK Elektronik Güvenlik Sistemleri Müdürü Yavuz Selim Kavaklıoğlu’nun ‘tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak’ tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar OYAK Güvenlik’in eski Genel Müdürü Orhan Çoban ile OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri Şirketi Bilgi İşlem Müdürü Barış Demirtaş’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Danıştay’dan hard disk istendi

Mahkeme, saldırı sırasında kayıt yapabilme özelliği bulunduğu belirtilen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Engin Çakmak’ın kullandığı bilgisayarın hard diskini Danıştay’dan bir kez daha istedi. Daha önce de aynı hard disk istenmiş ancak Danıştay 2009-2011 yılında kullanılan bilgisayara ait hard diski göndermişti. Mahkeme, bu kez 2006 Mayıs olan suç tarihinde kullanımda olan hard disk olarak belirtti.