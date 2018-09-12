Oya Berberoğlu: Teklif gelmedi; belediye başkanı olmak gibi düşüncem yok

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Oya Berberoğlu, CHP yönetiminin kendisine Beşiktaş'tan belediye başkan adaylığı teklifinde bulunduğu iddiaları üzerine konuştu. Berberoğlu, "Benim tek derdim hapisteki eşimin bir an önce özgürlüğüne kavuşması. Belediye başkanı olmak gibi düşünce hiç aklımdan geçmedi. Geçmişte bunu gerçekleştirme fırsatı birkaç kez önüme geldi. Bugün olsa yine kabul etmem. Zaten CHP yönetimi de bana böyle bir teklifte bulunmaz. Kabul etmeyeceğimi bilirler. Ben Enis'in özgürlüğüne kavuşması için mücadeleye devam edeceğim" dedi.

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