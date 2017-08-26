Oya Berberoğlu, Adalet Kurultayı'nda eşi Enis Berberoğlu'nun mektubunu okudu

CHP'nin Gelibolu'da düzenlediği Adalet Kurultayı'nda kürsüye çıkan Oya Berberoğlu, eşi Enis Berberoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mektubunu okudu.



CHP'nin Adalet Kurultayı'nın ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu çıktı. Oya Berberoğlu, Enis Berberoğlu'nun AKP'nin "Ara hedefi" olduğunu söyledi.

Oya Berberoğlu'nun konuşmalarının satırbaşları şu şekilde:

-Oya Berberoğlu hakimleri eleştirdi: "Hiçbiri dosyaya hakim değil. Gazetelerde duyduğu haberlerle karar vermeye çalışıyorlar."

-Oya Berberoğlu, Enis Berberoğlu'nun durumu hakkında bilgi verdi: "Morali iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Kütüphaneden yararlanma hakkı çıktı haftada 3 gün 2 saat. Tek sıkıntısı bilgisayar kullanamaması."

-"MİT TIR’ları durdurulduktan iki gün sonra Aydınlık Gazetesi’nde ‘İşte Cephanelik’ diye haber çıktı. O dönem hiç soruşturma açılmadı. Aradan 3 sene geçtikten sonra şimdi bir soruşturma başlatıldı. O TIR’lar durdurulduğunda birilerine bu görüntüler çektiriliyor peki iki gün sonra nasıl Aydınlık’ta bu haber çıkabiliyor?"

-Gerçekten haksız hukuksız yere tutuklanmıştır. Benim anladığıma göre Enis ara hedeftir. Ana hedef bellidir. Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde düzeleceğine inanıyoruz. Enis de inanıyor, CHP de inanıyor. Biz bu ülkede mutlu olmak istiyoruz. Herkes bu ülkede mutlu olmak istiyor.

İşte Enis Berberoğlu'nun mektubu:

Neler yapmadık ki, adaleti beklerken!Kimimiz zindana atıldı, çoğumuz yollara döküldü… Dağlar aşıldı, ovalar geçildi… Meydanlar doldu… Saraya, partiye tabela asmakla adalet gelmediği, cümle aleme ilan olundu. Yüreğimize, dilimize, ayağımıza sağlık…

Özel koşullarım yüzünden adalete kafa yoracak neden ve zamanım bol. Yalnızca hapishaneleri dolduran yüz binlerce mahkum, intikam ve gözdağı amacıyla suçlanan, tutuklanan gazeteci, aydın ve siyasetçilerden ibaret değil bu ülkenin adalet mağdurları…

Zaten o kadarla kalsaydı, yolumuza yoldaş, adalet isyanımıza bayraktar bulamazdık. Partisinden, mesleğinden, malvarlığından bağımsız, her yaştan kadınlı erkekli adalet açlığı çeken o kadar çok yurttaşımız var ki…Hayatındaki adaletsizliğin üzerine yürümek için bir ışık, umut, çağrı bekleyen…

Örneğin, çocuklarını okullarda daha iyi yurttaş olarak yetiştirmek isteyen aileler eğitim fırsatlarında adalete inanıyor mu? Hayır. Bu ülkenin orta direği küçük işletmeler, esnaflar, işçiler, memurlar, ekonomide adil rekabet ortamında mı çalışıyor? Yine hayır.

Yaşam hakkı… En kutsal hak… Peki sağlık hizmetlerinden, adalet içinde mi yararlanıyor halkımız? Hayır!

Siyasette adil temsil, seçim sonuçlarında adalet var mı? O da yok…Her alana yayılmış, sistemi çürütmüş bu adaletsizlik tabii ki rastlantı eseri değil. Türkiye neredeyse 40 yıldır 12 Eylül darbe yasaları ile yönetiliyor. Ama bizlerin gücü maalesef sayısız kez değiştirilen Anayasa’dan bu darbeci zihniyeti temizlemeye yetmiyor.

İşte Adalet Kurultayı’nın önemi burada yatıyor. Eminim ki, haksızlığa, yolsuzluğa, eşitsizliğe, çürümeye yol açan adalet kara deliklerini tek tek bulup, ortadan kaldırmak için gerekli önerileri tartışıp kamuoyuna sunacaksınız. Yeni adalet mimarisinin temelini atacak bu Kurultay’da aranızda olmayı çok isterdim, kısmet değilmiş.

Dün yürüyüşte olmadı, bugün Adalet Kurultay’ında… Ama bir gün mutlaka yeniden buluşacağız. Aydınlık yarınlar bizimdir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Enis Berberoğlu

Maltepe 2 No’lu L Tipi

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

B Blok 9 Üst