Oya Baydar ve Hakan Günday, Fransa’nın en önemli edebiyat ödüllerinden Prix Medici ve Prix Femina listesinde

T24 yazarı Oya Baydar ve gazeteci Hakan Günday, Fransa’nın en önemli edebiyat ödüllerinden Prix Medici ve Prix Femina’nın yabancı roman kısa listelerinde yer aldı.



Hakan Günday’ın "Daha" adlı romanı Fransa’da "Encore" başlığıyla Galaade tarafından yayımlanırken, Oya Baydar’ın "Sıcak Külleri Kaldı" romanı "Et ne reste que des cendres" adıyla Phebus Yayınları'ndan çıktı.

Fransız edebiyat çevrelerine göre her iki roman da jürilerin favorileri arasında yer alıyor.



Prix Femina’nın sonucu 4 Kasım’da, Prix Medici’nin sonucu ise 6 Kasım’da ilan edilecek.



Dünya çapında tanınmış yazarlara verilen bu ödüllerden Prix Femina bugüne kadar Türkiyeli bir yazara verilmemişti; Prix Medici’yi ise Orhan Pamuk, Kar romanıyla kazanmıştı.



