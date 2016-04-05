Oya Baydar söyleşisi 5 Nisan'da

T24 yazarı ve araştırmacı Oya Baydar, Bursalı okurlarıyla buluşmak üzere Edebî Kazılar söyleşilerinin konuğu olacak.

5 Nisan Salı 19.00’da Bursa Akkılıç Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşinin kolaylaştırıcılığını Ayşegül Tözeren üstleniyor.



Oya Baydar kimdir?

Oya Baydar, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde okudu. Lise öğrencisiyken Fransız yazar Françoise Sagan’dan etkilenerek ilk romanını yayımladı. Lise son sınıftayken yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı gençlik romanını hem Hürriyet gazetesinde tefrika oldu hem de roman olarak yayımlandı. Lise yıllarında yazdığı ilk romanlarından sonra yazmaya ara verdi, uzun zaman siyasetle uğraştı, olgunluk çağında yeniden edebiyata döndü.

1964’te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi ve bu bölüme asistan olarak girdi. Türkiye’de İşçi Sınıfının Doğuşu konulu doktora tezinin Üniversite Profesörler Kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine, öğrenciler olayı protesto için üniversiteyi işgal ettiler. Bu olay ilk üniversite işgali eylemi oldu. Baydar, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde asistanlığa başladı. 1971’deki 12 Mart Darbesi sırasında, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) üyesi olarak, sosyalist kimliği nedeniyle tutuklandı ve üniversiteden ayrıldı. 1972-1974 arasında Yeni Ortam, 1976-1989 arasında Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Eşi Aydın Engin ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile birlikte İlke dergisini kurdu. 12 Eylül Darbesi sırasında yurtdışına çıktı ve 12 yıl boyunca Almanya’da sürgünde kaldı. Burada, sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. Bu süreci 1991’de yayımladığı Elveda Alyoşa adlı öykü kitabında anlattı.

1992’de Türkiye’ye döndü. Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı’nın ortak yayınları olan İstanbul Ansiklopedisi‘nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi‘nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ardı ardına yayınladığı öykü ve romanları ile çok sayıda ödül kazandı. En son 2011 yılında İtalyan Carical Vakfı’nın 2007’den bu yana Akdeniz kültürüne katkıda bulunan yazar ve düşünürlere verdiği Akdeniz Kültürü Ödülü’nün (Premio per la Cultura Mediterranea) edebiyat/anlatı dalındaki sahibi oldu.