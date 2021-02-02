Oya Baydar: Bahçeli'ye koalisyonun küçük ortağı muamelesi yapanlar, devlet içindeki gücünü görmezden geliyor

Oya Baydar, Turkey Analysts sitesinde yayınlanan “Türkiye’nin demokratlari devlet milliyetçiliğini yenebilecek mi?” başlıklı yazısında Devlet Bahçeli’nin vesayetinde otoriterlikten faşizme kayış yaşandığını belirtti. Baydar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarda kalmak için MHP liderine uyum gösterdiğini kaydetti. Muhalefetin ise devlet milliyetçiliğinden kopamadığı için demokratik bir alternatif sunamadığını vurgulayan Baydar, “Faşizm tehdidiyle yüz yüze bulunan muhalefet partileri er geç sıranın kendilerine de geleceğini anlamak zorunda” dedi.

"Otoriter konsolidasyon gerçekleşti"

AKP’nin resmen koalisyon ortağı olmasa da iktidarda kalabilmek için MHP’ye muhtaç olduğunu hatırlatan Oya Baydar, iki partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın son 5 yılda rejimin otoriter konsolidasyonunu sağladığını belirtti. Yerli ve yabancı uzmanların Bahçeli’nin önemini yeterince kavrayamadığını vurgulayan Baydar, MHP liderine “Koalisyonun küçük ortağı” muamelesi yapmanın onun devletin güçlü figürü olduğu ve her talebinin karşılandığı gerçeğini görmezden geldiğini ifade etti. Bahçeli’nin, devletin derinliklerine yerleşmiş olan katı milliyetçi, militarist ve fetihçi zihniyetin temsilcisi olduğunu belirten Baydar, “MHP 1969’da sola karşı kuruluşundan bu yana Türk devletiyle ilişki halinde. Kurucusu Alparslan Türkeş, eski bir istihbarat ve karşı koyma subayıydı. MHP 1970’li yıllarda binlerce solcuyu öldürdü” dedi.

"HDP desteği etkili olmak için şart"

Muhafetteki CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda bir arada geldiğini kaydeden Baydar, HDP’nin desteği olmadan bu partilerin iktidar karşısında etkili olamayacağını ifade etti. Devlet milliyetçiliğinin genetik kodlarında yer alması nedeniyle muhalefet partilerinin HDP ile bir araya gelemediğini ifade eden Baydar, CHP’nin “ulusal çıkarlar” adına AKP ve MHP ile bir araya gelmekten çekinmediğini belirtti. Baydar, “Devletin, bireyler ve toplumun sadakat göstermesi gereken üstün bir varlık olduğu düşüncesi sadece Devlet Bahçeli’nin temsil ettiği sağ kanat milliyetçiler arasında değil solun Kemalist kanadında da etkili” dedi.