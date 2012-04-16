Oya Başar villa hayaliyle 2.2 milyon dolar kaptırdı

Tiyatro oyuncusu Oya Başar, Sarıyer'de iki villa yaptırmak için anlaştığı firma tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.



Mllliyet'in haberine göre Başar, 1 milyon 680 bin dolar değerindeki villalar karşığında vekaletle Bebek'teki 2.2 milyon dolarlık evini satan firmadan ne parasını, ne de villaların tapusunu alamadı. Firma sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi için soruşturma başlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, Başar'la ahbaplık ilişkisi olan firma yetkilisi Mehmet O.G.'nin Sarıyer'de başkasına ait arsayı kendininmiş gibi göstererek bu arsa üzerinde inşaat yapmaya başladığı ve iki adet villayı Başar'a vermeyi taahhüt ettiği belirtildi.

343 bin dolarlık kredi borcu

Başar'ın 2.2 milyon dolar dolandırıldığını iddia ettiği olaylar zinciri 17 Haziran 2011'de Sarıyer Zekeriyaköy'de yapılacak konaklardan almak istemesiyle başladı. Başar, 1 milyon 680 bin lira karşılığında iki adet villa için firmayla sözleşme imzaladı. Villaların parasını Bebek'teki evini satarak ödemek isteyen Başar, satış için yapıcı firmadan İhsan Y.'ye vekalet verdi.

Ev 2 milyon 200 bin dolara satıldı. Evin 343 bin dolar kredi borcunun ödenmesi, masraflar haricinde kalan 149 bin doların ise Başar'a iade edilmesi gerekiyordu. Kredi borcunu ödemeyen firma Başar'a ne kendi evini ne de vaat ettiği villaların tapusunu verdi. Böylece Mehmet O. G., Zihniş D.G. ve firma için 'dolandırıcılık' suçundan işlem yapılması talep edildi.



