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Kültür-Sanat

Oya Aydoğan'ın yardımcısı: Onu sadece üzenler değil, ölümüne sebep olanlar var

"Ben şimdi bekliyorum herkes ne anlatacaksa anlatsın; eteğindeki taşları döksün"

17 Mayıs 2016 20:40

Son yolculuğuna uğurlanan Oya Aydoğan'ın yardımcısı Ekrem Ufa "Şimdi bekliyorum herkes ne anlatacaksa anlatsın. Eteğindeki taşları döksün. Oya'yı sadece üzenler değil, ölümüne sebep olanlar var. Ben de bunları anlatacağım" dedi.

"Mühim olan Oya Aydoğan ve Bülent Ersoy'un bana hakkını helal etmesi" diyen Ufa, "Ben şimdi bekliyorum herkes ne anlatacaksa anlatsın. Eteğindeki taşları döksün. Oya'yı sadece üzenler değil, ölümüne sebep olanlar var" ifadesini kullandı.

Aydoğan'ın yakın arkadaşı Sevim Emre, Renkli Sayfalar programına açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu söyleyen Sevim Emre, "Ben artık Gurur’un annesiyim Orhan Bey de babası o bize ne zaman ihtiyaç duyarsa yanında olacağız o bana Oya’mın emaneti. Çok seviyorum Gurur’u, harika bir çocuk inanmak istemiyorum bu olanlara bunları konuştuğuma bile inanmıyorum. Bir gün önce konuşuyorsun, şakalar yapıyorsun bir gün sonra olanlar çok acı.


"Her şey çok iyi olacak"


İlk Gurur beni aradı "Annem rahatsız hastaneye götürüyorum’ dedi. Hemen hastaneye koştuk. Gurur’un yanına. Baktım biraz halsiz gibiydi ama kötü değildi. Biraz şaka yaptım ona elini tutum o da benim elimi tutu o anda felçli değildi. O an da yoktu bir şeyi. Seni çok seviyoruz her şey çok iyi olacak dedik. O şekilde uğurladık ameliyata" dedi.


"Hiç beklemiyorduk"


Oya Aydoğan'ın ölümünü hiç beklemediklerini söyleyen Sevim Emre, "Umudumuz çok yüksekti hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Hiç beklemiyorduk. Doktorlar "İyileşecek durumu iyi" diyecekler diye bekledim. Oya benim için candı, kardeşimdi her gün konuşuyorduk.

Oya pırlanta gibi bir kalbi olan kimseyi kırmayan ve kırılmayan, darılmayan içine atan bir insandı. Çok hassastı Oya. Çok iyiydi, herkese koşar, kimin cenazesi varsa koşar kimin ihtiyacı var oradaydı. Oya çok farklıydı" diye konuştu.


"Şahidimiz Nur Yerlitaş"


Oya Aydoğan'ın yardımcısı Ekrem Ufa programa telefonla bağlanıp şunları söyledi;

"Biz küstük Oya Hanım’la 23 yıllık evliliklerde bile karı-kocalar birbirlerine küsüyorlar barışıyorlar. O benim hayatımın 23 yıllık bir parçasıydı. Dün ben hayatımın 23 yıllık neşesini kederini toprağa gömdüm. Benim hayatımda iki çınar vardı. Birisi gitti. En yakın şahidimiz Nur Yerlitaş’tı.
 

"Küstük"
 

Sebebi olanlar vardı. Ben çok konuşmak istemiyorum. Biz küstük gittim yanına eğildim. Benim helal edecek bir şeyim yok ona mühim olan onun bana hakkını helal etmesi gerekiyor. Ben Oya Aydoğan ve Bülent Ersoy sayesinde ekmek kazandım.

Mühim olan onların bana hakkını helal etmesi. Ben şimdi bekliyorum herkes ne anlatacaksa anlatsın. Eteğindeki taşları döksün. Oya'yı sadece üzenler değil, ölümüne sebep olanlar var. Ben de bunları sizin programınıza gelip anlatacağım" 

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