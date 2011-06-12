-OY VERME TÜRKİYE GENELİNDE SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - 24. dönem milletvekili seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Vatandaşlar, Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, batısındaki 49 ilde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandılar. Batıdaki illerde, oy verme işleminin bitiş saati olan 17.00'de sandık başlarında bulunan seçmenler, sandık kurulları yetkilileri tarafından tespit edildikten sonra oylarını kullanabilecek. Bu tespitten sonra oy vermek için sandık başına gelenler ise oy kullanamayacaklar. Oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı ve oyların tasnifine geçildi. Bu arada, YSK'nın daha önceki kararı doğrultusunda dün saat 18.00'de başlayan her türlü yayın yasağı da saat 21.00'e kadar devam edecek. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK'nın bildirileri yayınlanabilecek. Yayın yasağı, YSK'nın kararıyla daha erken bir saatte de kaldırılabilecek.