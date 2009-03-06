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Oy verme saatleri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde illere göre oy verme saatlerini belirledi.

06 Mart 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde illere göre oy verme saatlerini belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucu, 32 ilde oy verme işlemi sabah 07.00 de başlayacak ve akşam 16.00 da sona erecek. Bu iller şöyle: “Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis”

Bu illerin dışında kalan seçim çevrelerinde ise oy verme işlemi sabah 08.00’de başlayacak ve saat 17.00 da tamamlanacak.

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