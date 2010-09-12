Oy verme işlemi başladı

T24 - Türkiye, 12 Eylül askeri darbesinin 30. yıldönümünde kapsamlı anayasa değişikliği paketine 'evet' ya da 'hayır' demek için bu sabahtan itibaren sandık başına gitmeye başladı.



49 milyon 446 bin 369 seçmen Anayasa değişikliğiyle ilgili tercihini belirtmek üzere bugün 151 bin 546 sandıkta oy veriyor.



24 milyon 385 bin 321 erkek ve 25 milyon 60 bin 948 kadın, anayasa değişikliğinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda karar veriyor. Referandum için toplam 154 milyon 989 bin TL harcama yapıldı. YSK’nın aldığı son karara göre, oy kullanmayan her seçmen 22 TL ceza ödeyecek.



Taksirli suçlardan mahkûm olanlar dışında hükümlüler, er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar oy kullanamayacak. 18 yaşını doldurmuş her vatandaş oy kullanabilecek. Seçmenler, seçmen bilgi kağıtlarında yazılı okul ve sandığa giderek oy kullanacak.

Kimlik şart



Oy kullanılabilmesi için seçmenlerin yanında mutlaka üzerinde TC vatandaşlık numarası bulunan geçerli kimlik belgesi bulunması gerekecek. TC kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde olmayan vatandaşlar da nüfus idaresinden alınacak, TC kimlik numarasını taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını, geçerli bir kimlikle birlikte göstererek oy kullanabilecek.

Sandık adresinizi internetten bulabilirsiniz



Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Seçmen bilgi kâğıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kâğıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecek. Seçmenler, YSK’nın www.ysk.gov.tr internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenerek oy vermeye gidebilecek.



Halk oylamasında, beyaz renk üzerine “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Sandık başına giden seçmen, seçmen kartını ve kimliğini vererek, üzerinde “tercih” yazılı mührü ve üzerinde “evet” ve “hayır” yazan oy pusulasını alacak. Seçmen, kabinde, oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine mührü basarak oyunu verecek. Mürekkep bulaşmaması için dışa doğru katlanması gereken pusula zarfa konulacak. Zarfı sandığa attıktan sonra imza atacak olan seçmenin oy verme işlemi bitecek. Seçmenlerin parmağı ise önceki seçimlerde olduğu gibi boyanmayacak. İl ve ilçe seçim kurulları yeterli “tercih” mührü olmaması durumunda “evet” mührünü kullandırabilecek.



Mevzuata göre, referandumda, oy veren seçmenlerin geçerli oylarının yarısından fazlasını (1 oy bile olsa) alan taraf referandumun galibi olacak. “Evet” ya da “hayır” çıkması için, referanduma seçmenlerin ne kadarının katılması gerektiği gibi bir sınırlama ise bulunmuyor.

Doğu'da 07.00’de başladı



Oy verme işlemi, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.