Yüzde 70'e dayanan enflasyonun ardından vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar çarenin seçim olduğunu belirtiyor.

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre vatandaşlar "Pahalılıktan yakınan vatandaşlar abartıyor mu sizce? Neden bu hale geldik?” sorularına şu yanıtları verdi:

"Hükümetin beceriksizliği yüzünden bu hale geldik"

Murat Boz: Hayır abartmıyor, haklı. İçinde bulunduğumuz durumu kötü buluyorum. Hükümetin beceriksizliği yüzünden bu hale geldik. (İktidarın ekonomiye yönelik olumlu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?) Olumlu açıklama olsa ne olacak? Olmayan bir şey… Lafta kalan bir şey. Olsaydı zaten şimdiye kadar olurdu. Geri dönüşü olmayan bir yere girdiler. Çıkışı yok bunun. Çıkışı seçimdir artık.

Murat Kılıç: Niye abartsın ki? Ülkenin durumu ortada değil mi? İnsanlar çeyrek karpuz alıp evine götürüyor. Ama bunu saraydakiler, milletvekilleri, bakanlar düşünüyor mu? Olan, oy veren halka oluyor. Oy verenler aç yatıyor, oy alanlar sarayda yatıyor. İlahi adalet!

"Pahalı ucuz kavramlarını kaybettik"

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Kesinlikle abartmıyorlar, çok haklılar. Şu an pahalı ve ucuz kavramlarını kaybettik maalesef. Öyle kötü bir zamandayız ki sonumuzu bilmiyorum. İleriyi göremiyorum. (Neden bu hale geldik sizce?) Başta olan insanlar çok önemli. Onlar bence yönetemediler.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Abartma yok. Mazot aldı başını gitti, 1 kilo domates 25 lira oldu, et fiyatları aldı başını gitti… Millet hep makarna yiyor… Bunun sorumlusu baştakiler. Başka kim olacak?