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Oy ve Ötesi’nden ‘Tutanak Gönder’ uygulaması

Oy ve Ötesi'nin mobil uygulaması iPhone ve Android işletim sistemi kullanan telefonlardan indirilebilir

12 Nisan 2017 20:33

Oy ve Ötesi, sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi’ne aktarılması amacıyla “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulaması hazırladı.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre Oy ve Ötesi, Yüksek Seçim Kurlu (YSK) seçim sonuçlarının bir sağlamasını yapmak için sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi’ne (T3) aktarılmasını hedefliyor.

Bu amaçla herkesin kullanabileceği “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulaması hazırladı.

Buna göre, 7 Haziran 2015 seçimlerinde hem gönüllüler hem de siyasi partilerin eliyle toplanan 180 bin 894 seçim tutanağı, T3 sistemine girildi. Türkiye’deki 174 bin 400 sandıktan 128 bin 620’si T3 ve resmi sonuçlarla karşılaştırıldı.

Oy ve Ötesi, resmi sayfalarından yaptıkları açıklamada şu çağrıda bulundu:

"Sandık başında görev alsanız da almasanız da resmi sandık sonuç tutanakları sınıf kapılarına asıldıktan hemen sonra, ulaşabildiğiniz kadar çok tutanağın fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek sonuçların sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunabilirsiniz."

Uygulamaları buradan indirebilirsiniz.

 

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