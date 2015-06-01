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Oy ve Ötesi gönüllü aramaya devam ediyor: Oyunu seven saysın

Oy ve Ötesi'nin sandık gözlemcileri için düzenlediği eğitimler 6 Haziran'a kadar devam edecek

01 Haziran 2015 20:44

Oy ve Ötesi 7 Haziran genel seçimlerinde Türkiye’de oyların %62’sine denk gelecek şekilde toplam 45 il ve 162 ilçede sandık başında olup, oylara sahip çıkacak.Toplam 50 milyon oyun yaklaşık 30 milyonuna "göz kulak olmayı" hedefleyen Oy ve Ötesi 120 bin gönüllü arıyor.

Şimdiye dek 40 binden fazla gönüllüye ulaşan grubun sandık gözlemcileri için düzenlediği eğitimler ise 6 Haziran'a kadar devam edecek.  

Eğitimler Afyon, Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara, Antep Çorum, Bursa, Urfa, Kütahya, Erzurum, Ağrı, Trabzon, Eskişehir, Samsun, Balıkesir, Yalova, İzmir ve Bodrum'da yapılacak.

Oy ve Ötesi’nin sandık bekleyeceği iller şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Antep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Urfa, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.

Oy ve Ötesi'ne gönüllü olarak kayıt olmak için. 

Boğaziçi Caz Korosu'nun Oy ve Ötesi'ne destek için hazırladığı video:

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