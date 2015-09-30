Oy ve Ötesi 15 bin gönüllüye ulaştı: Doğu'da da varız

Oy ve Ötesi, 1 Kasım’da da ‘şeffaf bir seçim’ için gönüllü müşahitleriyle sandık başında olacak. Önceki seçimlerde günde ortalama 200 olan gönüllü sayısı, 1 Kasım seçimleri öncesinde günde 1500’e çıktı. Kısa sürede 15 bin gönüllüye ulaşıldı. Oy ve Ötesi kurucu üyelerinden Sercan Çelebi, seçime yönelik endişelerin yaşandığı Doğu ve Güneydoğu’da gönüllülerin eğitimine başladıklarını belirtti.

Kurucu üyelerden Sercan Çelebi, güvenlik endişeleri yaşanan bölgelerde gönüllülerin eğitimine başlandığını söyledi.

ADİL, güvenilir ve şeffaf bir seçim için gönüllü müşahitlik seferberliğini başlatan Oyve Ötesi, 1 Kasım’da da sandık başında olacak. Yaklaşık 10 gün önce kayıt sürecini başlatan ve kısa sürede 15 bin gönüllüye ulaşan oluşum, seçime kadar bulunduğu 46 ilde toplam 250 sandık eğitimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Önceki seçimlerde günde ortalama 200, 1 Kasım için ise günde 1500’ün üzerinde gönüllü kayıt oldu.

Oy ve Ötesi kurucu üyelerinden Sercan Çelebi, “Eğitim programlarımız çok daha pratik ve yoğun olacak” dedi. Terör olayları nedeniyle seçime yönelik endişelerin yaşandığı Doğu ve Güneydoğu’da gönüllülerin eğitimine başladıklarını belirten Çelebi, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman illerinde hedefledikleri sandıkların yüzde 11’ini doldurduklarını vurguladı. Bu seçimde de topladıkları ıslak imzalı tutanakların sonuçlarını resmi sonuçlarla karşılaştıracaklarını ifade eden Çelebi, Hürriyet’e şöyle konuştu:

“Geçmiş seçimde neredeysek yine aynı şekilde yer almaya çalışacağız. Tabii ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da varız. Gönüllülerimiz, ‘Seçim olduğu sürece varız’ diyorlar. Biz de onların motivasyonundan esinleniyoruz. Bu seçimde de oy vermenin önemini de aktaracağız. Küskünlük, özensizlik önemle kaçınmamız gereken tavırlar. Gönüllülerin yaratmış olduğu farkları anlatmaya önem veriyoruz. Önümüzdeki 4 hafta boyunca bunun anlatımına da özen göstereceğiz. Çünkü anket sonuçlarımız gösteriyor ki, 7 Haziran’da şaibe iddialarının gündem olmamasına büyük ölçüde katkımız olmuş. Gönüllülerimiz aldıkları eğitimler ve gönüllü avukatlarımızın desteğiyle bilirkişi rolünü sürdürecekler.

Seçimde görev alma rüzgarı

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen yorumlardaki ortak nokta, gönüllülerin seçim mevzuatı konusundaki bilgileri ile sandık kurulunun işleyişine katkı sağladıkları ve hatalı uygulamaları yerinde önlemeleri olmuştur. Oy ve Ötesi’nin liderliğinde yürüyen sandığa sahip çıkma ve seçim gününde görev alma rüzgârının, artık geri dönüşü olmayan çok önemli bir farkındalık yarattığına inanıyoruz.

Seçim geçmişi, karikatürde

Bu arada Penguen dergisi çizeri Cem Güventürk, Oy ve Ötesi’nin seçim geçmişini karikatür haline getirdi. Güventürk’ün kaleminden oluşumun çalışmalarının mizahi bir şekilde gözler önüne serildiği çizim, ilk kez Hürriyet’te yer aldı.

Yüzde 83’ü üniversite mezunu

Oy ve Ötesi gönüllülerinin yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. 2014 yılındaki seçimlerde yüzde 62 olan bu oran, Oy ve Ötesi’nin 7 haziran seçimleri için 46 şehire yayılmasıyla dengelenmiş durumda. Ayrıca gönüllülerin yüzde 77’si 45 yaşın altında ve yüzde 83’ü de üniversite mezunu.

Gönüllülerin yarısı hataları düzelttirdi

Oy ve Ötesi 7 Haziran seçimleri sonrası gönüllülerle yaptığı anketi de Hürriyet ile paylaştı. 11 bin gönüllüyle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 53’ü bazı durumlara itirazda bulundu ve yüzde 48’inin itirazları kabul gördü. Gönüllülerin, yaklaşık yarısı hatalı durumları seçim esnasında düzeltmeyi başardı. oy vermesürecinde gözlemlenen sorunların başında yüzde 69’luk oranla engelli ve okur yazar olmayan vatandaşların oy kullanması, yüzde 7’yle seçmenlerin siyasi propagandaya maruz kalması ve yüzde 5 ile de oyların kapalı ve gizli olarak kullanılamaması yer aldı.