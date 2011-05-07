Oy pusulası ihalesindeki fiyat indirimi kuşkuya neden oldu

T24 - Oy pusulası basımı için 2 Mayıs ‘ta yapılan ihaleyi de, 5 Mayıs’ta yapılan ikinci ihaleyi de Kazanan Korza firmasının, yaptığı fiyat indirimi kafaları karıştırdı. İlk ihalede 11 milyon 990 bin lira teklif veren firmanın daha sonra aynı işi 899 bin liraya üstlenmesi üzerine muhalefet konuya açıklık getirilmesini istedi.



Genel seçimde kullanılacak oy pusulalarının basımıyla ilgili yapılan iki ihale arasındaki 3 günde ortaya çıkan 11 milyon liralık indirim dikkat çekti. İptal edilen ilk ihalede 11 milyon 990 bin lira teklif veren Korza Matbaacılık’ın ikinci ihaleyi ise 900 bin lira ile kazanması, üstüne bir de indirim yapması, başta muhalefet olmak üzere kafaları karıştırdı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Oy pusulası basım ihalesinde süreç...





Duyuru 3 gün önce yapıldı



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla birleşik oy pusulası basım ihalesi açtı. 2 Mayıs Pazartesi 10.00’da yapılacak ihalenin duyurusu, 3 gün önce 28 Nisan Cuma günü öğleden sonra ilgili firmalara faksla iletildi. İhaleye katılmak isteyen bazı firmalar, 4 milyon liralık teminatı yatırmaki için vakit olmadığını belirtince, ihale 15.30’a erteledi.



2 Mayıs’ta yapılan ihaleye katılan firmalar ve teklifler açıklanmadı. İhale 11 milyon 990 bin lira teklif veren Korza Matbaacılık’ta kaldı. Şartnameye aykırılıklar olduğunu savunan bazı firmalar, DMO İhale Komisyonu’na itirazlarını iletti. Benzer şikâyetler YSK’ya yapıldı ve ihale ertesi gün “rekabet koşulları oluşmadığı” gerekçesiyle iptal edildi.



İhale, 5 Mayıs’ta bu kez “Açık eksiltme” usulüyle yeniden yapıldı. DMO Üç No’lu Satınalma Daire Başkan Vekili İsmet Keskin başkanlığındaki yapılan ihale, 900 bin lira ile yine Korza’da kaldı.

İhalede Başkan Keskin, son bir kez indirim isteyince Korza’nın temsilcisi Hüseyin Kozan, 1000 lira daha indirim yaparak, “899 bin lira” dedi. Başkan Keskin de, önündeki ihale tutanak dosyasına, “Kâr: 11 milyon 91 bin lira olarak” yazdı. Böylece Korza 12 Haziran’da kullanılmak üzere bastırılacak 69 milyon 153 bin 710 adet oy pusulasının basımı işini üstlendi.



YSK yetkilileri sonuçtan büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken, 3 gün içinde 11 milyon lira indirim yaparak ihaleyi kazanan Korza Matbaacılık Firması yetkilisi Hüseyin Kozan, ihaleden sonra, “Devletimiz ve demokrasimiz için feda olsun” dedi. Kozan, “Açık eksiltme, devlete kazandırma ihalesi oldu” dedi.





YSK maliyet hesabı yaptı



Bu yılki oy pusulası farklı olacağı, hem renkli basılacağı hem de bağımsızlar da yer alacağı için YSK ilk ihale öncesi maliyet hesabı yaptı. Bu hesapta oy pusulasının basımının yaklaşık 3 milyon lirayı bulabileceği belirlendi. İptalde YSK’ca yaptırılan bu hesap etkili oldu.







