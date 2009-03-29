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Politika

Oy kullanmak için 5 kilometre yürüdüler

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir mahallenin sakinleri, oy kullanabilmek için 5 kilometre yol yürüdü.

29 Mart 2009 02:00

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir mahallenin sakinleri, oy kullanabilmek için 5 kilometre yol yürüdü.

2008 yılında ilçeye bağlanarak mahalle statüsünü kavuşan Günyamaçlılar, 29 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullandı.

Mahalle sakinleri, oy kullanacakları Hafik Lisesine gidebilmek için 5 kilometre yol yürüdü. Mahalle sakinlerinden 46 seçmen 1005 nolu sandıkta oy kullandı.

Aracı olmayan bazı mahalle sakinlerinin yürüyerek Hafik Lisesine geldikleri görülürken, seçmenler hava şartlarının iyi olması nedeniyle yürümekte zorlanmadıklarını, vatandaşlık görevini yerine getirmek için kilometrelerce yol yürüdüklerini belirttiler.

(AA)

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