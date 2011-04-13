-OY KULLANMA SAATLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili genel seçiminde oy kullanma saatlerini belirledi. YSK'nın 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanma saatlerine ilişkin oybirliği ile alınan kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar öncesi kurul tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 12 Haziran 2011 Pazar günü için iller arasındaki güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar hakkında bilgi alındı. İncelemenin ardından oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatleri ilgili mevzuat çerçevesinde farklı olarak düzenlendi. Alınan karar kapsamında Milletvekili Genel Seçiminde Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy verilecek. Bunların dışındaki şehirlerde ise oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.