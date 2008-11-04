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Dünya

Oy kullanana seks oyuncağı

ABD'li seçmenlere, McCain'e mi yoksa Obama'ya mı oy vereceklerine bakılmaksızın ilginç hediyeler dağıtıldı. Bunların arasında seks oyuncakları bile var

04 Kasım 2008 02:00

ABD'nin 44'üncü başkanının belirleneceği tarihi seçimde seçmenlere, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain'e mi yoksa Demokrat partili aday Barack Obama'ya mı oy vereceklerine bakılmaksızın ilginç hediyeler dağıtıldı.

Amerikalıları sandık başına giderek oy vermelerini sağlamaya yönelik çabalarda, oldukça ilginç yöntemler kullanıldı. Bazı lokantalar oy vermek için sandık kaydı yaptıran Amerikalılara ücretsiz yemek sunarken, New York, Los Angeles ve Seattle'da şubeleri bulunan Babeland mağazası oy verecek kişilere ücretsiz seks oyuncakları dağıttı.

'Seks, partilerüstü bir kavram'

Ücretsiz yemek, kahve, dondurma, bira gibi hediyelerin kullanıldığı `oy vermeye teşvik edici' hediyeler arasında en ilgi çekenleri ise seks oyuncakları oldu. Babeland, oy veren erkek ve kadınların kullanmasına yönelik `Maverick' ve `Gümüş Mermi' adlı iki ayrı seks oyuncağı dağıtırken, mağaza sözcüsü Pamela Doan, `Seks partilerüstü bir kavram. Siyasi görüşü şu ya da bu farketmez. Herkesin gerek duyduğu bir şey' yorumunu yaptı.

Seçmenleri oy vermeye teşvik etmek için ücretsiz dağıtılan seks oyuncaklarından `Maverick' mağazalarda 20, `Gümüş Mermi' de 15 dolardan satılıyor.

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