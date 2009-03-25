Oy kullanamayana ceza!

Yerel seçimlerde kimlik numarası yüzünden oy kullanmayan seçmenler en az 17 lira para cezası ödeyecek



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) TC kimlik numarası şartı yüzünden sandığa gidemeyecek seçmenleri para cezası bekliyor. Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde mazereti olmadığı halde oy kullanmayan vatandaşlar en az 17 TL ceza ödeyecek. Para cezası nüfus cüzdanında TC kimlik numarası olmadığı için oy kullanamayacak seçmenler için de uygulanacak.



YSK kaynakları, 29 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlar için para cezası uygulanacağını bildirdi. Seçmenlerin kimliklerinde TC kimlik numarası bulunmaması ise mazeret olarak kabul edilmeyecek. Para cezasıyla ilgili yetkinin ilçe seçim kurulu başkanına ait olduğunu belirten YSK yetkilileri, oy kullanmayanların seçmen kütüklerindeki TC kimlik numarasından tespit edileceğini belirtiyor.



Para cezası en son 21 Ekim 2007'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili anayasa değişikliğinin halkoylaması sırasında gündeme geldi. YSK, halkoylamasında oy kullanmayan seçmenlerle ilgili para cezasını Maliye Bakanlığı'nın da görüşünü alarak 17 YTL olarak belirlemişti.



22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde ise, para cezası 7,5 YTL olarak saptanmış, ancak Maliye'nin "8 YTL'nin altındaki para cezalarının, tahsilat için yapılacak masrafın bu rakamdan fazla tutması nedeniyle uygulanmayacağı" duyurusu üzerine ceza uygulanmamıştı.



