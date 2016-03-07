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Dünya

Oxford'lu öğretmenin, porno filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı

Goddard, "Özel hayatımda yaptığım şey beni bağlar, üniversiteyi değil" dedi

07 Mart 2016 13:33

Dünyanın en saygın üniversiteleri arasında başı çeken Oxford Üniversitesi'nde eğitim alan kimya mühendisliği hocası Nicholas Goddard'ın porno filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; 61 yaşındaki Goddard, son 10 yılda birçok filmde Old Nick ismiyle oynadı. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdüren Goddard'ın kendinden 40 yaş küçük kadınlarla boy gösterdiği filmlerin milyonlarca kez izlendiği belirtildi. The Sun'a konuşan bir kaynak, Prod. Goddard'ın halinden çok memnun olduğunu söyledi.

Üç çocuk babası olan profesörün eşinden ayrıldıktan sonra porno sektörüne girdiği aktarıldı. Goddard, "Özel hayatımda yaptığım şey beni bağlar, üniversiteyi değil" dedi.

Manchester Üniversitesi, Goddard'ın kadrolarında yer aldığı fakat ikinci işinden haberdar olmadığını açıkladı.

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