Oxford'dan ‘cinsiyetsiz zamir’ haberlerine yalanlama

Oxford Üniversitesi Öğrenci Birliği, dün yayımlanan ve bundan sonra cinsiyet ifadesi belirtmeyen üçüncü tekil şahıs zamiri kullanılacağına dair bir kural çıkarttıklarını söyleyen haberleri yalanladı. Birlik, bu tarz bir hamlenin “kendi amacına ters düşeceğini” söyledi.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, dün pek çok yerde yayımlanan haber, Oxford Üniversitesi öğrencilerinin bundan sonra, İngilizcede üçüncü tekil şahıs için cinsiyetleri belirlenmiş “he” (erkek) ve “she” (kadın) yerine, cinsiyet ifadesi olmayan “ze” zamirini kullanacağını söylemişti.

Birliğin internet sitesinde habere dair şu açıklama yapıldı:

“Bildiğimiz kadarıyla, yayımlanan bilgi yanlıştır. Tüm öğrencilerin başkaları ya da kendileri için ‘ze’ zamirini kullanmak zorunda olduğunu söyleyen bir broşür yayımlamadık.”

Açıklamada aynı zamanda, birliğin politikasının sadece toplantılarda konuşan öğrencilerin kendileri için kullanılmasını tercih ettikleri zamiri bildirmeleri yönünde cesaretlendirmek olduğu belirtildi.

Birlik, herkesi cinsiyetsiz zamir kullanmaya zorlamanın, kendisini cinsiyetsiz olarak tanımlamayan, özellikle de biyolojisi üzerinden belirlenen cinsiyetini benimsemeyen kişiler için ayrımcı bir uygulama olacağını belirtti.

Açıklama şöyle devam etti: “Ayrıca belirtmek isteriz ki, bizler ‘he’ ve ‘she’ zamirini kullanmak isteyen bir kişinin ‘he’ ve ‘she’ zamiri yerine ‘ze’ kullanmasını asla söylemedik. Bu yanlış cinsiyetlendirme olur ve halihazırda kendisi için tercih etmediği zamir kullanılmasıyla mücadele eden bireylere olumsuz etki eder. Bu tüm olayın amacına tamamen ters olur.”

Daha önce yapılan haberler, birliğin Haziran 2016’da yayımladığı belgeye referans veriyordu ki bu belgede “ze” zamirinden bahsedilmiyor. Belgede, birlik toplantılarına katılan konuşmacıların tercih ettikleri zamiri belirtmeleri gerektiği söyleniyor.