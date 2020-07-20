Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı Koronavirüs aşısından umut veren haber: Antikor oluşturdu!

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca isimli şirketle birlikte üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısında yapılan son denemelerde aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini çalıştırabildiği tespit edildi.

BBC'nin son dakika haberine göre, 1077 kişi üzerinde yapılan denemelerde aşı sayesinde insanların vücutlarında antikor ve Koronavirüs'le savaşabilen beyaz kan hücreleri üretildiği tespit edildi.

Bulguların umut verici olduğu ancak daha geniş çapta testlerin yapılması gerektiği belirtildi. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gilbert, "Aşının Covid-19 pandemisiyle başa çıkıp çıkamayacağını çözmek için daha üzerinde çalışılacak çok şey var ancak sonuçların umut verdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Aşının tehlikeli yan etkileri olmadığı ancak teste katılan kişilerin yüzde 70'inde ateş ve baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Araştırmacılar parasetamol ile bu sorununun çözülebileceğini belirtti.

Britanya, Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşıdan şimdiden 100 milyon doz sipariş etmişti.