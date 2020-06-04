Oxford'un Koronavirüs aşısı Britanya'dan sonra ilk kez Brezilya'da test edilecek

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca isimli firma ile işbirliğinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Brezilya'da da denenecek. Sao Paolo Federal Üniversitesi aşını iki bin kişide test edileceğini açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, Sao Paolo'da bin kişiye Rio de Janeiro'da bin kişiye Oxford Üniversitesi'nin Britanya'da insanlar üzerinde test etmeye başladığı Covid-19 aşısı denenecek.

Brezilya, Oxford'un üzerinde çalıştığı aşıyı Britanya'dan sonra deneyecek ilk ülke olacak.

Brezilya'da Covid-19 vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor. Salı günü Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 24 saat içinde bin 262 arttı. Brezilya, ABD'den sonra en fazla vakanın kaydedildiği ülke.