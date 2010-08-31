Oxford İngilizce Sözlüğü bir daha basılmayabilir!

T24- İlk baskısı 1928’de yapılan Oxford İngilizce Sözlüğü (Oxford English Dictionary) bir daha basılmayabilir.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre, yayımcı Oxford University Press, elektronik yayınlara ve internetteki kaynak sitelere gösterilen rağbetin matbu sözlüğe olan talebi azalttığını belirterek çalışma masalarının demirbaşı olan sözlüğü basmayı düşünmediklerini açıkladı; bir sonraki baskının ise sadece “online” olacağı haberini verdi. Yayınevinin yöneticilerinden Nigel Portwood, matbu sözlük piyasasının yok olmaya başladığını söyledi ancak şerhini de koydu: “Matbuat tabii ki hâlâ çok önemli ancak fırsatını bulduğumuzda bundan kaçmaya çalışıyoruz.”



1989’dan beri sözlüğün üçüncü ve son baskısı için çalışan 80 kişilik sözlük ekibi, yazımın şu anda yüzde 28’ini tamamlamış vaziyette. Net tarih bilinmemekle birlikte esere nihai şeklin en az 10 yıl içinde verilebileceği belirtiliyor.