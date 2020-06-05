Oxford işbirliğiyle Covid-19 aşısı üreten şirket açıkladı: Kapasite 2 milyar doza çıktı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yürüten AstraZeneca şirketi, Gates Vakfı tarafından desteklenen iki sağlık örgütüyle anlaşma yaptıktan sonra aşı kapasitesini arttırdı. AstraZeneca, aşı üretme kapasitesinin 2 milyar doza çıktığını duyurdu.