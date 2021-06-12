Oxfam: G7’nin pandemiyle mücadele çabaları yetersiz

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, G7 ülkelerini, devam etmekte olan korona pandemisiyle mücadelede yeterli çaba harcamamakla suçladı. Oxfam tarafından yapılan açıklamada, gelişmiş yedi sanayi ülkesinden oluşan G7’nin gelecekte karşılaşılacak pandemilerle daha hızlı mücadele edilmesine yönelik almayı planladığı prensip kararlarının sevinidirici olduğu, ancak hala içinde bulunulan korona pandemisiyle mücadeleye ilişkin acil tedbirler alınmadığı ifade edildi. Oxfam yetkilisi Anna Marriott, "Mevcut krizin sona erdirilmesi için alınması gereken acil tedbirler kaçınılmaz" diye konuştu.

Marriott, bazı Afrika ülkelerindeki enfeksiyon rakamlarının hızla arttığına da dikkat çekerek, insanlığın büyük bir kesiminin halen aşıya ulaşamadığını ve ve G7 ülkelerinin bir milyar doz aşı bağışının çok geciktiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanlarının gelecekteki pandemilerle mücadele için mutabakat sağlamakla meşgul olduğunu dile getiren Marriott, bir milyar doz aşı bağışının yeterli olmayacağını, kendi hesaplarına göre pandemiyle mücadele için bir değil 11 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünya çapında 2 milyar 300 milyon aşılama

Dünya çapında mevcut korona pandemisiyle mücadele kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 milyar 300 milyon aşılama yapıldığı, bunların dörtte birinin gelişmiş sanayi ülkeleri olan G7 üyesi devletlerde yapıldığı bildiriliyor. Oysa G7 ülkeleri dünya nüfusunun sadece yüzde 10’unu oluşturuyor.

G7 üyesi ülkeler, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) oluşuyor. İngiltere’de dün başlayan zirve, korona pandemisinin ortaya çıktığı geçen senenin başından bu yana düzenlenen ilk fiziksel buluşma.

G7 zirvesinde bugün de ekonomi ve dış politika ana gündemi oluşturuyor. İngiltere‘de düzenlenen zirveye gündem ile bağlantılı olarak zaman zaman Avusturalya, Güney Kore, Güney Afrika ve Hindistan da dahil ediliyor. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının bu akşam yapılacak mangal partisinde daha serbest bir atmosferde görüşmelerini sürdüreceği bildirildi.

Aşı patentleri kaldırılsın talebi

Gelişmiş yedi sanayi ülkesinin devlet ve hükümet başkanları dünkü ilk oturumda pandemiyle mücadele konusunu masaya yatırdı. Uluslararası yardım kuruluşları korona salgınıyla mücadelede kullanımına izin verilen aşıların patent hakkının kaldırılmasını, böylece fakir ülke ve toplumların da aşıya ulaşımının kolaylaştırılmasını talep ediyor.

Liderler ayrıca, gelecekte olası benzer bir pandemiyle mücadelede alınacak tedbirler ve erken uyarı sistemi, yeni aşı ve tedavi yöntemlerini içeren bir tedbirler kataloğu hazırlamayı hedefliyor. Yardım kuruluşları ise bu tedbirler alınsa bile yoksul ülkelerin bu sistemin dışında kalmasına yönelik endişelerini dile getirip, kamu yardımlarıyla finanse edilen, geliştirilen ve dağıtımı yapılan bir sistem oluşturulmasını talep ediyor.

Ancak pek çok ilaç şirketi üretim yöntemlerindeki zorluk, tecrübe birikimi eksiklikleri ve teknik donanım nedeniyle patent haklarının kaldırılması halinde bile hızlı aşı üretiminin kolay olmayacağı ve uzun süreceği argümanıyla bunu reddediyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona pandemisiyle mücadele amacıyla fikri mülkiyet hakkının geçici olarak kaldırılmasına sıcak baktığını açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği (AB) ise patent hakkının kaldırılmasının sorunun çözeceğine inanmadıklarını beyan etti.