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Ovit Yayla şenliklerinde 1 saat 14 dakika aralıksız horon oynadılar

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere İlçesi'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek yayla şenlikleri başladı

19 Ağustos 2017 21:57

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere İlçesi\'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylasında, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek yayla şenlikleri başladı. Şenliklerin ilk gününde 1 saat 14 dakika 30 saniye boyunca aralıksız horon oynayan kalabalık ilginç bir deneme gerçekleştirdi.
Ekşioğlu Vakfı 19\'uncu Ovit Yayla Şenlikleri için Rize, Erzurum ve Trabzon\'dan gelen yaklaşık 15 bin kişi yaylada toplandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği şenlikte Karadenizli sanatçılar Volkan Aslan, Onay Şahin, Gülseren Gül, Aslıhan Çiçek ve Seyfettin Çakıral konser verdi.
UZUN SÜRELİ HORON DENEMESİ
Şenlikler sırasında ilginç bir deneme gerçekleştirildi. Sunucu Necati Selvitop\'un \'En uzun süreli horon oynamaya var mısınız?\' dediği kalabalık önce el ele tutuşarak geniş bir tek halka oluşturdu. Karadenizli sanatçıların hareketli ezgileri ile horona başlayan kalabalık doyasıya horon oynadı. Horon sırasında yorulan ve kenara çekilenler bir süre sonra horona yeniden devam etti.
Sahnede sanatçılar ve Ekşioğlu Vakfı yöneticileri horona katıldı. Şenlik alanında piknik yapan ve yaylada gezintiye çıkanlar oynanan horonlara eşlik etti. Bu sürede görevliler horon halkasında kaç kişinin olduğunu tespit etmeye çalıştı. 1 saat 14 dakika 30 saniye sonunda sona erdirilen horonda 3 bin 456 kişinin yer aldığı açıklandı.
Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, birlikte sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için yaptıkları şenliklerin bölgemizin tanıtıma ve insanların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi. Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Süleyman Ekşi de şenliğe katılanlara teşekkür etti. 
Şenlik Karadenizli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şenliklerin ikinci günündeki etkinliklerde Karadenizli sanatçılar Selçuk Balcı, Erol Şahin, Bizim Gömül, İbrahim Ekşi sahne alacak. Şenliklere katılanlara ise 20 bin Türk bayrağı dağıtılacak. Şenliklere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ta katılacak.

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