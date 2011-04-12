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Ovit Dağı'nda çığ düştü, 15 kişi kayıp!

Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan 2600 rakımlı Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkisine çığ düştü.

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan 2600 rakımlı Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkisine çığ düştü. Çığ nedeniyle mahsur kalan araçlarda 15 kişinin olduğu sanılıyor.



İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, bugün öğleye doğru Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı Biberoğlu Yaylası mevkisinde birbirine yakın iki ayrı yere çığ düştüğünü, bu nedenle aradaki bölgede yolculuk yapan bazı kişilerin mahsur kaldığını belirtti.

Bunun üzerine yolda kar temizleme çalışması başlatıldığını ifade eden Köseoğlu, ''Yolda araçların içinde 15 kişinin mahsur kaldığını sanıyoruz. Arkadaşlarımız bu kişilerle telefonda görüştü, şimdilik bir olumsuzluk yok. Kar temizleme çalışmasını sürdürüyoruz'' dedi.

Köseoğlu, çığın ardından yol açma çalışmaları için bölgeye giden bir iş makinesinin de çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığını söyledi.

Köseoğlu, bölgeye çok sayıda iş makinesi ile her ihtimale karşı ambulans sevk edildiğini kaydetti.

İkizdere-İspir karayolunda ulaşıma, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 07.00 ile 15.00 saatleri arasında kontrollü olarak izin verildiği belirtildi.


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