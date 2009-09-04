T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oval ofiste, küçük Obama'nın saklambaç oyunu

ABD Başkanı Obama’nın küçük kızı Sasha, babası Oval ofiste çalışırken saklambaç oynarken görüntülendi.

04 Eylül 2009 03:00

Babası Beyaz Saray'daki ofisinde harıl harıl çalışırken, ABD Başkanı Barack Obama’nın küçük kızı Sasha ise Oval ofiste saklambaç oynuyor.

Beyaz Saray’daki fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf muhtemelen küçük Obama’nın oyun oynayacak yer bulamamasından dolayı oluyor. Anne Michelle Obama ise bu durumdan oldukça memnun, Beyaz Saray’a taşındıktan sonra daha iç içe olduklarını belirtiyor.

Beyaz Saray’da benzer durumlar daha öncede yaşanmıştı. Küçük John Kennedy babası ofiste çalışırken, kendisi masanın altında oyun oynamakla meşguldü. 1963 yılında çekilen fotoğrafta küçük Kennedy’nin çok mutlu olduğunu görünüyor. Barack Obama Başkan olduktan sonra sıkça eşi ve çocuklarıyla Beyaz Saray’da fotoğraflanmış kimi zaman da köpekleriyle vakit geçirmektende keyif alan görüntüleri basına yansımıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24