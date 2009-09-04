Oval ofiste, küçük Obama'nın saklambaç oyunu

Babası Beyaz Saray'daki ofisinde harıl harıl çalışırken, ABD Başkanı Barack Obama’nın küçük kızı Sasha ise Oval ofiste saklambaç oynuyor.

Beyaz Saray’daki fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf muhtemelen küçük Obama’nın oyun oynayacak yer bulamamasından dolayı oluyor. Anne Michelle Obama ise bu durumdan oldukça memnun, Beyaz Saray’a taşındıktan sonra daha iç içe olduklarını belirtiyor.

Beyaz Saray’da benzer durumlar daha öncede yaşanmıştı. Küçük John Kennedy babası ofiste çalışırken, kendisi masanın altında oyun oynamakla meşguldü. 1963 yılında çekilen fotoğrafta küçük Kennedy’nin çok mutlu olduğunu görünüyor. Barack Obama Başkan olduktan sonra sıkça eşi ve çocuklarıyla Beyaz Saray’da fotoğraflanmış kimi zaman da köpekleriyle vakit geçirmektende keyif alan görüntüleri basına yansımıştı.