Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, tespit edilen 3 sığınak ve 1 mağarada 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ile gıdda maddesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonun sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Bölücü terör örgütüne ait 3 sığınak ile bir mağaranın tesbit edildiği belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

\"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında 3 sığınak ve 1 mağara imha edilmiştir. Bu yerlerde 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 12\'li pil bloğu, 1 adet tablet, 2 adet akü, 15 adet tüp başlığı, 3 adet soba, 1 adet deniz botu, 2 adet bot küreği, 1 adet hava pompası, 1 kg çivi, 3 adet keser, 1 adet testere, 2 adet kazma, 20 kg gübre, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 5 litre benzin, 2 litre hidrojen çözeltisi, 30 m. kalın ip, 3 adet sırt çantası, 30 m. branda, 12 adet pil, 1 adet gece görüş gözlüğü, 50 kg un, 50 kg patates, 50 kg soğan, 20 adet diş macunu, 33 paket makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

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