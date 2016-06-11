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Ovacık'ta jandarmaya roketli saldırı

PKK'lıların nöbetçi kulübesine attığı iki roket duvara isabet etti

11 Haziran 2016 01:11

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde PKK'lılar tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı binasına roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.


Ovacık İlçe merkezine giren PKK mensubu bir grup, gasp ettikleri araçla saat 20.00 sıralarında Kandolar Mahallesi'nde bulanan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yakınına geldi.

DHA'nın haberine göre, Araçtan inen teröristler, karakola roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. PKK'lıların nöbetçi kulübesine attığı iki roket duvara isabet etti Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaklaşık 5 dakika süren çatışmanın ardından teröristler geldikleri araçla, Munzur Vadisi bölgesine doğru kaçtı.

Can kaybının yaşanmadığı çatışmanın ardından kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.  

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